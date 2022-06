Am 7. Januar 2021 hielt Manuela Schwesig eine Rede, die ihr nun um die Ohren fliegt. In einer Sondersitzung des Landtags wurde an diesem Tag die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV gegründet. Schwesig erklärte den Abgeordneten: Der Klima- und Umweltschutz sei der Hauptzweck der Stiftung. Die Vollendung der Pipeline Nord Stream 2 sei nur ein temporärer Nebenzweck. „Wir haben nicht vor, dass diese Stiftung diese Pipeline baut oder betreibt, es geht lediglich darum, dass die Stiftung die Möglichkeit hätte, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Pipeline fertiggestellt wird“, so Schwesig.

An der mit Hilfe von Gazprom-Tochter Nord Stream 2 ins Leben gerufenen Klimastiftung haftet seit ihrer Gründung der Vorwurf, eine „Fake-Stiftung“ zu sein. Vordergründig sollten mit den Gewinnen aus den russischen Gas-Geschäften Umweltprojekte gefördert werden. Das politische Hauptziel der Stiftung, deren Gründung, wie inzwischen bekannt geworden ist, maßgeblich von Putins Staatskonzern diktiert wurde, war jedoch, die amerikanischen Sanktionen zu umgehen und so die Gaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu setzen. Dafür hat sich die Stiftung in ihrer Satzung die Möglichkeit geschaffen, durch Tochterfirmen wirtschaftliche Geschäftsbetriebe ausüben zu können.

Millionenregen für den Nebenzweck

Kritiker sehen den Vorwurf des Etikettenschwindels nun endgültig bestätigt, denn mittlerweile ist bekannt, wie hoch der von Schwesig angekündigte „Beitrag“ des Geschäftsbetriebs war. Vergangenen Donnerstag veröffentlichte die Stiftung um ihren Vorstandsvorsitzenden, Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering, eine Pressemitteilung, aus der hervorgeht, dass Nord Stream 2 in die Fertigstellung der Pipeline 165 Millionen Euro investiert hat – also achtmal so viel wie in den vermeintlichen Hauptzweig der Klimastiftung, der von Nord Stream 2 mit 20 Millionen Euro ausgestattet wurde.

„Wir haben nicht vor, dass diese Stiftung diese Pipeline baut oder betreibt“, sagte Manuela #Schwesig am 7. Januar 2021 im Landtag. Damit steht fest, dass sie nicht die Wahrheit gesagt hat.#Klimastiftung #NordStream2 #Putin https://t.co/sgosMsYrvF — Sebastian Ehlers (@SebEhlers) June 10, 2022

Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb sei „als Zulieferer und Auftraggeber für Dienstleistungen eingesprungen“, heißt es in der Mitteilung. So seien seit Januar 2021 in größerem Umfang Materialien und Maschinen zur Weitergabe an Dritte oder zur Benutzung durch Dritte angeschafft worden. Zum Beispiel Kompressoren, Maschinen zur Bergung von Pipelines, Fahrzeuge und auch der Kauf des Schiffes „Blue Ship“, mit dessen Hilfe Steinschüttungen auf die Gasrohre ausgebracht worden seien. Insgesamt wurden laut Angaben der Stiftung mit 80 Unternehmen Verträge abgeschlossen.

Die Arbeit als Zulieferer und Auftraggeber verlief ungefähr so: Nord Stream 2 teilte mit, was genau für den Bau der Pipeline benötigt wurde. Daraufhin hat die Stiftungsfirma passende Unternehmen ausgesucht und mit ihnen Verträge abgeschlossen. Quasi als Provision bekam die Stiftung dafür 10 Prozent der Vertragssumme von Nord Stream 2. Auf Cicero-Anfrage heißt es aus Kreisen der Stiftung, es sei davon auszugehen, dass der Steuerberater der Stiftung die für die Provisionen fälligen Steuererklärungen frist- und ordnungsgemäß eingereicht habe.

Gut, dass die sog. Kilmastiftung über ihren Geschäftsbetrieb informiert. Jetzt wissen wir, dass #NordStream2 bereit war, 165 Mio. Euro russisches Geld durch die Stiftung zu pumpen. Schlecht, dass dies nur dann geschieht, nachdem unsere Presseanfragen beantwortet werden mussten. pic.twitter.com/vOvP72ADgB — Alexej Hock (@alexejhock) June 9, 2022

FDP sieht mögliche Wettbewerbsverzerrung

Für den FDP-Fraktionsvorsitzenden René Domke steht neben dem offensichtlichen Unverhältnis zwischen Gemeinwohlorientierung (Klimaschutz) und wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb auch die Frage von Vergaberecht und Wettbewerb im Raum. „Offen ist, inwieweit die Aufträge ausgeschrieben wurden und wie die Auftragsvergabe stattfand. Bei einer Summe von 165 Millionen Euro drängt sich die Frage auf, ob es sich um eine wettbewerbsrechtliche Verzerrung handelt, wenn es keine Ausschreibungen gab, die es ohne die Tarnstiftung hätte geben müssen.“ Im kommenden Parlamentarischen Ausschuss will Domke der Frage auf den Grund gehen.

Auch einer weiteren Frage will Domke nachgehen: „Ich habe die leise Vermutung, dass ein Teil der 165 Millionen Euro durch Provisionen und Beratungshonorare wieder zurück zum russischen Geldgeber abgeflossen sein könnte.“ Laut Domke wäre es nicht ungewöhnlich, dass russische Unternehmen häufig mit dieser Methode Einfluss auf Unternehmensführung ausüben und Geld abfließen lassen. „Niemand gibt eine derart hohe Summe in fremde Hände, auf deren Tun er dann gar keinen Einfluss mehr hat. Deswegen drängt sich die Frage auf, ob es sich bei der Geschäftsführung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs um eine Scheingeschäftsführung im Dienste von Nord Stream 2 handelt.“

Sellering wehrt sich gegen geplante Auflösung

Hat das Bekanntwerden der Summe von 165 Millionen Euro Einfluss auf die Frage der Stiftungsauflösung? Die Klimastiftung ist zum Symbol für Manuela Schwesigs Kremlnähe geworden, deswegen möchte die Ministerpräsidentin sie unbedingt loswerden. Nur ist das rechtlich nicht so einfach möglich. Laut der Stiftungssatzung kann der Vorstand die Auflösung erst dann beschließen, „wenn der Stiftungszweck unmöglich wird oder sich die Verhältnisse derart ändern, dass die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr sinnvoll erscheint“. Dies scheint nicht gegeben. Denn der laut Satzung offizielle Stiftungszweck, Klima- und Umweltschutz, ist nicht unmöglich geworden.

Trotzdem fasste der Landtag in Schwerin den politischen Beschluss, die Stiftung aufzulösen. Stiftungsvorstand und Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering spricht sich unter Verweis auf die Rechtslage gegen eine Auflösung auf und weigert sich, als Stiftungsvorstand diese auf den Weg zu bringen – was zum Bruch zwischen ihm und seiner einstigen politischen Ziehtochter Schwesig geführt haben soll.

Grünen plädieren für Auflösung

Auch die Grünen in MV, die von Anfang an zu den Gegnern der Stiftung gehörten, fordern eine Auflösung der Stiftung. „Dass in den mit der Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2 befassten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb acht Mal so viel Geld geflossen ist wie in den gemeinwohlorientierten Bereich der so genannten Klimaschutzstiftung, bestärkt meine Fraktion in ihrer Auffassung, darin auch den Hauptzweck der Stiftung zu sehen“, sagt der Grünen-Abgeordnete und energiepolitische Sprecher Hannes Damm auf Cicero-Anfrage. „Wenn der Stiftungszweck unmöglich wird, kann der Stiftungsvorstand nach § 12 Absatz 12 der Stiftungssatzung die Auflösung der Stiftung beschließen. Zudem kann die Stiftungsaufsicht die Stiftung nach § 87 BGB aufheben. Das Bundeswirtschaftsministerium hat das Zertifizierungsverfahren für die Gaspipeline Nord Stream 2 gestoppt. Dadurch ist die Vollendung der Gaspipeline im Sinne einer Inbetriebnahme tatsächlich unmöglich geworden.“

Der Stiftungsexperte Dr. Wolf Schmidt widerspricht. Er sieht darin politische Argumente, nicht rechtliche, sagt er. Schmidt hat sich bereits Anfang April in einem Blogbeitrag gegen die geplante Auflösung positioniert. Erwin Sellering verwies daraufhin gerne und wiederholt auf den Beitrag. Die neuen Berichte über die 165 Millionen Euro für den Geschäftsbetrieb ändern nichts an Schmidts Positionierung: „Man muss politische Motive der Stiftungsgründung und das Rechtsverbindliche der Satzung auseinanderhalten“, sagt er im Gespräch mit Cicero. „Für die Stiftungsaufsicht ist allein die Satzung maßgebend und die genehmigt die Unterstützung der Pipeline-Fertigstellung als ‚zeitweiligen Nebenzweck‘. Da sich dieser Nebenzweck erledigt hat und abgewickelt wird, kann sich die Stiftung nun auf ihren Ewigkeitszweck, Klima-, Umwelt- und Naturschutz, konzentrieren“, so Schmidt weiter. „Wie groß die Summen sind, die vorübergehend für den Nebenzweck eingesetzt wurden, ist stiftungsrechtlich belanglos. Rechtlich sehe ich nach wie vor nicht einmal die Möglichkeit für eine Stiftungsauflösung, wenn der Vorstand sie beantragen würde.“

Kehrtwende des Justizministeriums

Die Grünen beharren auf ihrem Standpunkt. „Welchen Zweck eine Stiftung verfolgt, ist durch Auslegung des Stiftungsgeschäfts zu ermitteln“, sagt die Parlamentarische Geschäftsführerin Constanze Oehlrich. In diesem Zusammenhang spielten Aussagen der mit der Errichtung der Stiftung befassten Politiker eine Rolle – wie die des ehemaligen Energieministers Christian Pegel, der die Stiftung als Schutzschirm für Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern ankündigte, weil man nicht wollte, dass amerikanische Sanktionsdrohungen auf das Land durchschlagen. Schließlich, so Oehlrich, müsse „das tatsächliche Stiftungshandeln in die Bewertung mit einfließen, und zwar insbesondere, wofür das von der Stiftung verwaltete Geld ausgegeben wurde. Der Klimaschutz war bei dieser Stiftung offensichtlich nur ein Scheingeschäft.“

Das Justizministerium MV, das eine Auflösung letztendlich genehmigen muss, schien bisher den Standpunkt zu vertreten, dass eine Auflösung rechtlich nicht möglich sei. Am 7. April verkündete Justizministerin Jacqueline Bernhardt im Schweriner Landtag, die Stiftung sei nicht gemeinwohlgefährdend und ihr Stiftungszweck, Klimaschutz, verstoße gegen keine Vorschriften, deswegen könne sie nicht aufgelöst werden. Heißt: Eine Auflösung wäre aus ihrer Sicht rechtswidrig.

Am 25. Mai setzte Bernhardt überraschend im nicht öffentlich tagenden Rechtsausschuss des Landtags zu einer Rückwärtsrolle an. Bernhardt soll plötzlich anklingen lassen haben, dass eine Auflösung nach Stiftungsrecht doch möglich sei. Stimmen aus der Opposition warfen ihr daraufhin vor, nach einem Machtwort von Schwesig zu kuschen. Auf Widersprüche angesprochen und nach einer rechtlichen Begründung für den Richtungswechsel gefragt, verweigert das Justizministerium Cicero die Auskunft – entgegen seiner Rechtspflicht.