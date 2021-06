Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Söder – den hätt ich gewählt! Aber der Karnevalsprinz? Wär er mal lieber in Nordrhein-­Westfalen geblieben.“ Der Inhaber der Würstchenbude in der Suhler Fußgängerzone nimmt an diesem sonnigen Morgen im Mai kein Blatt vor den Mund, wenn er nach Armin Laschet gefragt wird. Seit der Wende hat er CDU gewählt, sich aber 2017 „anders“ entschieden. „Die AfD ist doch keine normale Partei. Aber man hat den Leuten ja keine Alternative gelassen“, sagt er, während er mit einem Lappen penibel den Holzaufsteller mit der Aufschrift „Beste Bratwurst“ sauber reibt. Was hält er von Hans-Georg Maaßen, den die hiesige CDU keine 200 Meter entfernt am Abend zuvor zum Bundestagskandidaten nominiert hat? „Maaßen? Nee, fällt mir nüscht zu ein.“

Hans-Georg Maaßen, 58 Jahre alt, steht an diesem Morgen nach seiner Nominierung auf einer breiten Betontreppe am Platz der Deutschen Einheit in Suhl. Er ist umgeben von Relikten der DDR: Hinter ihm der Kulturpalast aus der Stalin-­Ära, der gerade renoviert wird, vor ihm das Kongresszentrum, rundherum Plattenbautürme. Man fühlt sich in eine mittelgroße russische oder ukrainische Stadt versetzt. Nur der prächtige Fachwerkbau aus dem 17. Jahrhundert, der das Waffenmuseum beherbergt, passt nicht ins Bild.