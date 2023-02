Was sich am Samstag unter Beteiligung prominenter Linken-Politiker vor dem Brandenburger Tor abspielte, nämlich der faktische Schulterschluss von linkem und rechtem Rand, scheint bei den Rot-Grünen in der Hauptstadt niemanden zu irritieren. Danyal Bayaz, der grüne Finanzminister Baden-Württembergs, sieht das anders. „Was sich da Friedensdemo nennt, ist die hässlichste Fratze Deutschlands und eine Schande für unser Land“, empörte er sich auf Twitter. „Wagenknecht hat die Enden des Hufeisens endgültig zusammengeschweißt – mit Rechtsextremen, Antisemiten & Reichsbürgern. Was bedeutet das für Koalitionen mit Linkspartei?“