Das gilt auch für eine Presseerklärung der Hamburger Linken zu einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts, das eine Verfügung der Landesregierung zum Ausschluss einer vollverschleierten Schülerin vom Unterricht aus formalen Gründen für unwirksam erklärt hatte. Sabine Boeddinghaus, bildungspolitische Sprecherin der Partei in der Hamburger Bürgerschaft, begrüßte das Urteil und erklärte dazu am 13. Februar 2020, dass man die Vollverschleierung von jungen Frauen an Schulen unter allen Umständen in Kauf nehmen müsse. Denn „selbst bei Zweifeln an der Freiwilligkeit des Tragens muss das Argument ausschlaggebend sein, dass ein Verbot absolut kontraproduktiv ist, da man jeglichen Gesprächsfaden abreißen lässt“.