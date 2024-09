„The voter is always right“, hämmerte der Vertreter eines großen britischen Demoskopieinstituts seinen Zuhörern ins Gedächtnis: Der Wähler hat immer recht. Es war im Frühjahr auf einer Tagung in New York. Keine zwei Monate später zog der vom selben Institut beratene Keir Starmer in No. 10 Downing Street ein. Er hatte sich im Wahlkampf den Satz des Umfragegurus zu Herzen genommen und den Wählern zugehört.

Freilich ist es unter den Bedingungen des britischen Mehrheitswahlrechts unkompliziert, den Wählerwillen in Regierungsbildung umzusetzen. Labour hat im Juli ein gutes Drittel der Stimmen, aber nahezu zwei Drittel der Sitze im Unterhaus errungen. Gälte „first past the post“ in Sachsen und Thüringen, wären Michael Kretschmer und Björn Höcke jetzt Ministerpräsidenten. So haben die Wähler den Parteien zwei schöne Gordische Knoten zum Durchhauen geknüpft.