Schon der erste Satz einer Pressemitteilung der Kultusministerkonferenz (KMK) dieser Tage hat es in sich. Aber das fällt den Zuständigen schon gar nicht mehr auf. So selbstverständlich finden sie es inzwischen, dass es mit der Bildungsgerechtigkeit in Deutschland nicht funktioniert. Der Satz lautet: „Die Kultusministerkonferenz hat eine weitere Angleichung struktureller Rahmenbedingungen für die gymnasiale Oberstufe beschlossen.“ Das war in der letzten Woche.

Was wohl ein Selbstlob sein sollte, ist letztlich das Eingeständnis des eigenen andauernden Scheiterns. Denn an der Vereinheitlichung des Abiturs werkelt das Gremium bereits seit sage und schreibe 75 Jahren. Und ist noch immer nicht am Ziel.