Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der F.A.Z.

Die 22 rot-grün-gelben Arbeitsgruppen haben ihre Arbeit abgeschlossen. Die 300 Unterhändler der Ampel-Parteien haben jedoch nicht alle strittigen Fragen lösen können. Dass es beim Klimaschutz größere Differenzen gibt, liegt auf der Hand. Aber auch beim Thema Steuern drängt vor allem die SPD-Linke auf mehr Umverteilung. Die Abgeordnete Ülker Radziwill, eine von drei Vorsitzenden des „Forums Demokratische Linke 21“ in der SPD, hat die Absage an Steuererhöhungen im Sondierungspapier jetzt scharf kritisiert: „Dass entsprechende Pläne auf Druck der Liberalen vorerst fallen gelassen wurden, führt zu Unruhe in der Partei, und es wäre gut, wenn die Parteispitze das zur Kenntnis nehmen würde.“

Dabei war das Thema Steuern im Sondierungspapier eigentlich abgehakt: „Wir werden keine neuen Substanzsteuern einführen und Steuern wie zum Beispiel die Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer nicht erhöhen“, heißt es dort sehr eindeutig. Denn ohne eine solche Festlegung hätten sich die Freien Demokraten nur schwer auf Koalitionsverhandlungen einlassen können. Ihr Ja zum Mindestlohn von 12 Euro war schon für viele in der Partei wie in ihrer Wählerschaft ein echtes Opfer auf dem Ampel-Altar.