Zumindest in Berlin muss man ihn nicht weiter vorstellen: Klaus Lederer (Die Linke) war von 2016 bis 2023 Senator für Kultur und Europa und zugleich Bürgermeister von Berlin. Mit dem Regierungswechsel vor einem Jahr verlor der streitbare Linke zwar seine Ämter, sitzt für seine Partei aber immer noch im Abgeordnetenhaus der Hauptstadt und sorgt dort immer wieder für wichtige Impulse und Debattenbeiträge.

Nun hat der promovierte Jurist eine Reflexion seines eigenen politischen Werdegangs sowie der Positionen seiner Partei vorgelegt. Unter dem Titel „Mit Links die Welt retten" stellt Lederer die Frage, was in Anbetracht der ökologischen Herausforderungen und der zunehmenden Spaltungen auch innerhalb des eigenen Lagers eigentlich noch links ist und wie man die Positionen von Marx für die Gegenwart nutzbar machen kann: „Alle spüren, so wie es gerade läuft, wird es auf Dauer nicht weitergehen. Da gibt es zwei Möglichkeiten: Die eine Möglichkeit ist, darauf zu beharren, dass man immer Recht hatte. Oder man nutzt die Gelegenheit für den politischen Kassensturz.“ Ralf Hanselle, stellvertretender Chefredakteur von Cicero, hat daher zusammen mit Lederer die Spardose auf links gedreht. Ein Cicero Podcast Politik über den Historischen Materialismus, das Kommunistische Manifest und natürlich über das eigentliche Gespenst, das derzeit in Europa umgeht: Sahra Wagenknecht.

Ralf Hanselle (li.) und Klaus Lederer in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 15. März 2024 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



