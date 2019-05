So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Im Oktober erscheint sein Essay „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer“ bei zu Klampen.

In der ersten Phase der kommunistischen Gesellschaft, schreibt Lenin in seinem 1917 verfassten Text „Staat und Revolution“, „wird es nicht mehr möglich sein, die Produktionsmittel, die Fabriken, Maschinen, den Grund und Boden usw., als Privateigentum an sich zu reißen“.

Noch vor wenigen Jahren konnte man sicher sein, dass führende Linke solche Klassiker verinnerlicht hatten. Ob Kevin Kühnert, allzu großer Theoriearbeit eher unverdächtig, seinen Lenin kennt, ist hingegen fraglich. Hätte er den großen Revolutionstheoretiker gelesen, so wüsste er, dass die Vergemeinschaftung von Produktionsmitteln – vulgo: die Enteignung – ohne Revolution nicht zu machen ist. Erst die Machtergreifung durch das Proletariat, dann die Abschaffung von Privatbesitz. Umgekehrt geht das nicht. Wer, wie der Juso-Vorsitzende, meint, den Kapitalismus durch Enteignungen überwinden zu können, gibt sich piefigen Kleinbürgerphantasien hin. Lies nach bei Lenin!

