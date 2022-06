Thomas Großbölting ist seit August 2020 Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und Professor an der Universität Hamburg. Von 2009 bis 2020 lehrte und forschte er an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Neben der Münsteraner Untersuchung leitet er auch ein Projekt zur Aufarbeitung von Missbrauch in der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD). Zuletzt erschien sein Buch „Die schuldigen Hirten. Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche" (Verlag Herder, Freiburg 2022).

Herr Bölting, heute wird Ihre Studie über Missbrauch im katholischen Bistum Münster vorgestellt. Was sind die wichtigsten Ergebnisse?