Sonja Howard ist seit 2015 Mitglied im Betroffenenrat, dessen Hauptaufgabe die Unterstützung des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) ist. Alle Mitglieder des Rates haben selbst sexualisierte Gewalt erlebt. Sie setzen sich unter anderem ein für Therapie, Entschädigung, kindgerechte Justiz und Prävention in Schulen und Kitas.



„Das übersteigt alles, was dieser Kammer bislang vorgelegt wurde“, sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung im Missbrauchsprozess in Münster. Die vier Angeklagten erhielten Höchststrafen. Die Ermittlungen werden als Erfolg gefeiert, doch haben sie schon vor mehr als einem Jahr begonnen.



Wir haben es teilweise mit einer völlig überlasteten Justiz zu tun. Wenn überhaupt Anklage erhoben wird, müssen die Kinder teils drei bis vier Jahre warten, bis der Prozess losgeht. Es ist auch bekannt, dass Fälle, die auf hohes Medieninteresse stoßen, schon mal vorgezogen werden auf Kosten von nicht so bekannten oder „nicht so schlimmen“ Fällen. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter hat kürzlich gesagt: Die Kripo in NRW sei komplett überlastet. Die können nicht schneller arbeiten. Die meisten Kinderpornografie-Hinweise werden uns noch dazu aus den USA zugespielt.



NRW-Innenminister Herbert Reul hat anlässlich von Münster gesagt, man hätte das Personal im Vergleich zu 2018 vervierfacht, 33 Millionen Euro investiert. Die Aufklärungsquote bei Kinderpornografie läge bei knapp 90 Prozent. Normalerweise landen aber nur ein Prozent polizeilich erfasster Missbrauchsfälle vor Gericht.



In den Fällen, in denen kinderpornografisches Material vorliegt und es klar ist, dass definitiv sexualisierte Gewalt stattgefunden hat, muss man nicht mehr groß ermitteln. Die Beweise müssen quasi nur noch ausgewertet, die Kinder und Täter gefunden werden. Die 90 Prozent beziehen sich auf das gesichtete Material, aber die meisten Daten wurden eben noch nicht gesichtet. Da habe ich von Ermittlern schon anderes gehört.



Was sagen die?



Der Leiter der Zentralen technischen Auswertungsstelle Kinder- und Jugendpornographie (ZASt) hat erst letztes Jahr gesagt: „Wir haben hier Kinder, die wir über Jahre in immer neuem Material sichten und wir sehen, wie diese Kinder größer werden, aber wir finden sie einfach nicht.“ Aber ich muss Herrn Reul lassen, dass NRW wirklich ein bisschen ein Vorreiter ist in Deutschland, weil er das Thema zur Chefsache gemacht hat. In NRW wurde auch eine Kinderschutz-Kommission eingerichtet.

Wenn es kein Videomaterial gibt, wie bringt man Kinder zu einer Aussage?



Es gibt die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Childhood-Häuser hinzuzieht: Das sind Stellen, bei denen Psychologen arbeiten, die auf die Bedürfnisse traumatisierter Kinder geschult sind. Die schaffen ein kinderfreundliches Setting, wo man auf Augenhöhe mit dem betroffenen Kind sprechen kann. So kann das Kind erst mal Vertrauen schöpfen. Dann kann man Video-Vernehmungen machen, damit das Kind nicht zehnmal vernommen werden muss.



Wie sind die Erfahrungen?



Das wird viel zu wenig genutzt. Und wenn ein Kind in irgendeinem Dorf erzählt, dass es missbraucht wurde, gerät es bei der Dorfpolizei an irgendeinen Ermittler, der zufällig da ist. Der stellt dem Kind Fragen und kommt allzu oft zum Schluss, das Kind würde gar nichts sagen. Thema erledigt. Ermittlungen werden nicht aufgenommen. Das passiert in sehr vielen Fällen. Nur würde sich das Kind sehr wahrscheinlich in einer geeigneten Umgebung öffnen, wenn ihm die richtigen Fragen gestellt würden.



2020 gab es in Deutschland knapp 17.000 polizeilich erfasste Kinder, die Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch wurden. Es wird von einer 15- bis 20-mal höheren Dunkelziffer ausgegangen.



Wenn man sich dem wirklich stellt, dann dreht es einem die Eingeweide um. Das wird auch für mich kein leichteres Thema, nur weil ich mich schon Jahre damit beschäftige. Aber die Menschen wollen sich nicht damit auseinandersetzen. Der Gedanke, dass wir alle mit großer Wahrscheinlichkeit Täter kennen, ist sehr unbequem. Psychologisch ist diese Verdrängung nachvollziehbar, aber sie ist inakzeptabel.