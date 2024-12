Armin Schuster (CDU) ist Staatsminister des Innern in Sachsen.

Herr Schuster, wie ist die Situation an Sachsen Grenzen? Wie ist die Lage beim Thema illegale Migration?

Die auf Druck der Union im Oktober 2023 endlich eingeführten Grenzkontrollen zeigen anhaltend Wirkung. Trotz dieser Erfolge bleibt der irreguläre Zugang an unseren Grenzen aber zu hoch. Solange das nicht durch wirkungsvolle Maßnahmen auf Ebene der EU reduziert wird, bleiben wir bei der Forderung, dass die Bundespolizei in noch größerem Umfang direkt an der Grenze nach der Drittstaatenregelung zurückweisen muss.

Wie sieht es mit den Kapazitäten aus, falls durch die Eskalation in Syrien oder der Ukraine weitere Kriegsflüchtlinge nach Deutschland kommen?

Unser Ziel ist die dringend und schnellstmöglich notwendige Entlastung der Kommunen, damit dort Integration gelingen kann. Bei einem Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft von nur einer Tagesreise mit dem Auto müssen wir in Deutschland Schutz und Hilfe bieten. Aber wir dürfen nicht gleichzeitig ein Signal in die ganze Welt senden, als ob alle bedingungslos kommen könnten. Wir wissen, dass wir das nicht schaffen.

Welche Maßnahmen wären für die kommenden Monate wichtig?

Wirkungsvolle Maßnahmen, die die Bundesregierung sofort umsetzen und angehen kann, sind neben verstärkten Zurückweisungen an der Grenze: Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte, Einstellung freiwilliger Aufnahmeprogramme, Einstufung weiterer sicherer Herkunftsstaaten oder verstärkte Abschiebungen von Mehrfach- und Intensivstraftätern oder Terrorgefährdern nach Afghanistan und auch Syrien zu ermöglichen.

Am Donnerstag trifft sich die Innenministerkonferenz. Es gab im Sommer große Einigkeit etwa beim Thema sichere Herkunftsstaaten. Was ist seitdem passiert?

Das müssen Sie die Bundesinnenministerin fragen. Wir warten dringend darauf, dass dieser Engpass so schnell wie möglich aufgelöst wird. Die hartnäckige Verweigerungshaltung der Grünen beispielsweise bei der Einstufung von Tunesien, Marokko, Algerien oder Indien ist jedenfalls nur noch weltfremd.

Gefährdet die Berliner Minderheitsregierung die Sicherheitslage, weil sie nicht handlungsfähig ist?

Die Ampel hat einer Vielzahl von Ankündigungen keine Taten folgen lassen. Zum Beispiel beim Thema Zivilschutz, beim Thema Rückführungsoffensive, beim Thema Begrenzung der irregulären Migration oder auch bei der Vorratsdatenspeicherung. In Summe ist angesichts der Sicherheitslage ein gefährliches Vakuum des Nichtstuns entstanden.

Die zunehmende Gewalt gerade von Jugendlichen im öffentlichen Raum ist eine Erfahrung, die viele machen. Was wollen Sie als Innenminister gegen die Zunahme von Gewaltkriminalität tun?

In Sachsen hat sich die Polizei dafür sehr speziell aufgestellt. In Dresden beispielsweise verfolgt die Sonderkommission Iuventus im unmittelbaren Zusammenspiel mit der Justiz Raubstraftaten gerade von Kindern und Jugendlichen. Auch die Polizeidirektionen in Leipzig und Chemnitz verfolgen schon seit längerem eine ganz spezifische Bearbeitung in operativen Einsatzgruppen von jungen Intensivtätern.

Wie sind die Erfahrungen in Sachsen mit dem neuen Cannabis-Gesetz der Ampel?

Die Vielzahl der teils kleinteiligen Regelungen hat der Polizei die Arbeit deutlich erschwert. Und umgekehrt erleichtert die Teillegalisierung den Dealern das Geschäft. Dieses Gesetz ist wirklich in jeder Hinsicht Murks und gehört von einer neuen Bundesregierung schnellstens aufgehoben.

Wie schätzen Sie die Gefährdungslage auf den sächsischen Weihnachtsmärkten ein?

Die Sachsen lieben ihre Weihnachtsmärkte, und das ist sehr schön so. Es wäre zwar nicht geboten, die Gefährdungssituation herunterzureden, aber Polizei, Veranstalter und Kommunen tun zusammen alles dafür, damit sich die Besucher keine Gedanken machen müssen. Den Sicherheitskräften hilft es natürlich sehr, wenn die Besucher das neue Messerverbot beachten.

Das Gespräch führte Volker Resing.