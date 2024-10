Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Clemens Traub:

Clemens Traub ist Buchautor und Cicero-Volontär. Zuletzt erschien sein Buch „ Future for Fridays? “ im Quadriga-Verlag.

Unmittelbar nach dem Terror der Hamas am 7. Oktober 2023 gingen die Bilder von propalästinensischen Freudenfesten auf der Neuköllner Sonnenallee durch die deutschen Medien. Hupende Autos, das arabische Blätterteiggebäck Baklava wurde verteilt. Was deutschlandweit auf Entsetzen stieß, war für die Neuköllner Integrationsbeauftragte Güner Balci alles andere als überraschend. „Wissen Sie, bereits nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sind in Neukölln einige Muslime auf die Straße gegangen und haben den islamistischen Terror gefeiert.“

Der Antisemitismus in den arabischen Communitys sei in ihrem Berliner Bezirk traurige Realität. „Neukölln ist für Juden nicht sicher“, sagt die Tochter alevitischer Gastarbeiter aus der Türkei ernüchtert. Immer wieder kommt es auf der Sonnenallee zu Angriffen gegen Hebräisch sprechende Menschen. Das Schimpfwort „Jude“ ist auf den Pausenhöfen und Fußballplätzen allgegenwärtig. Ein Rabbi erzählte Balci jüngst, dass er seit Monaten erstmals nicht beleidigt wurde, als er mit seiner Kippa am Hermannplatz aus der U-Bahn ausstieg.