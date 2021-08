Meine erste Bundestagswahl war 1990, Lafontaine gegen Kohl. Meine Stimme ging an Joschka Fischer. Es war ein Akt jugendlichen Aufbegehrens. Meine Mutter erwartete eine Stimme für die SPD. Wenn sie gedurft hätte, wäre sie zu mir in die Wahlkabine gekommen, um sicherzustellen, dass ich mein Kreuz an der richtigen Stelle machte.