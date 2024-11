Das Thema Wohnen und Immobilien ist eines, das seit Jahren neben Migrationspolitik für steten Verdruss in weiten Teilen der Bevölkerung sorgt. Ist Migrationspolitik ein abruptes Aufreger-Thema, sobald es zu monströsen Gewalttaten oder Terroranschlägen kommt, die es so vor 20 Jahren in Mitteleuropa noch nicht gegeben hatte, so ist Wohnen, Bauen, Mieten ein kontinuierliches Ärgernis – und das zunehmend für Mieter wie Vermieter.

Die vor drei Jahren im Koalitionsvertrag vereinbarte Zielgröße von jährlich 400.000 neuen Wohnungen wird zunehmend gerissen. Das Problem akkumuliert sich. In Anbetracht der Zuwanderung können steigende Mieten und Wohnungsknappheit nicht isoliert vom Thema Migration betrachtet werden. Das Papier, welches die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Wiesbaden zuwege gebracht hat, lehnt jedoch eine Regulierung der Zuwanderung ab.