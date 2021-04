So erreichen Sie Moritz Gathmann:

Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Die Bremer Grünen-Politikerin Helga Trüpel gehört zu den Initiatoren eines Aufrufs mit dem Titel „Ohne Angst verschieden sein“, der sich in deutlichen Worten gegen linke Identitätspolitik wendet. Er ist unterschrieben von etwa 35 Grünen-Mitgliedern, darunter Prominente wie Rebecca Harms und Boris Palmer. Trüpel ist seit 1980 Mitglied der Grünen, war in Bremen Kultursenatorin und bis 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Heute ist sie ehrenamtlich tätig, unter anderem als Vorsitzende der Europa-Union. Den Text des Aufrufs finden Sie am Ende des Interviews.

Frau Trüpel, Sie schreiben in ihrem Aufruf: „Wir haben uns immer gegen rechte Identitätspolitik eingesetzt, sind den Pegida- Aufmärschen entschieden entgegengetreten. Aber genauso wenden wir uns auch gegen linke Identitätspolitik!“ Das ist harter Tobak für die Grünen. Was hat Sie dazu bewogen?