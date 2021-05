Das kann man natürlich auch anders sehen. Aber so oder so werden die Grünen in der zukünftigen Bundesregierung sitzen. Nicht unbedingt als stärkste Partei, das ist nüchtern betrachtet eher unwahrscheinlich. Aber immerhin als starker Juniorpartner der Union. Oder – auch das ist nicht auszuschließen – als stärkste Partei innerhalb eines grün-rot-roten Bündnisses. Nach einigen aktuellen Umfragen hätte diese Konstellation durchaus eine absolute Mehrheit gegenüber CDU/CSU, FDP und AfD.