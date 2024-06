Es ist ziemlich genau einen Monat her, da feierte man hierzulande 75 Jahre Grundgesetz. In zahllosen Reden und Artikeln berauschte man sich an dem Verfassungstext und erhob ihn zum Heiligen Gral von Demokratie und Menschenrechten. Doch wie das so ist mit gefeierten Büchern: Nicht alle lesen sie auch. Dabei lohnt es sich in dem vorliegenden Fall.

Unter Artikel 21 Satz 1 etwa findet sich die Formulierung: „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei.“ Zwei spärliche Bestimmungen. Doch in der verfassungsrechtlichen Wirklichkeit leitet sich daraus eine Reihe von Regeln ab. Etwa das Recht jedes Bürgers, Parteien frei von staatlicher Einflussnahme zu gründen. Oder das Recht der Parteien, frei von staatlicher Kontrolle um Wähler zu werben. Oder auch, dass Chancengleichheit der Parteien im demokratischen Wettbewerb bestehen muss.