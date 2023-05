Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Es ist nicht leicht für Martin Schirdewan, in diesen Zeiten Gehör für linke Inhalte zu finden. In schwarzem Jackett und Turnschuhen tritt der 47-Jährige an einem Montag im April in der Berliner Parteizentrale vor eine rote Wand, die über und über mit dem Schriftzug „Die Linke“ bedruckt ist. Vor ihm weniger als eine Handvoll Journalisten, die Schirdewan pflichtschuldig zuhören, wie er von „sehr, sehr guten Nachrichten“ spricht, nämlich gewonnenen Bürgermeisterwahlen in Köthen, Reichenbach und Heringen/Helme; wie er die Ampel dafür kritisiert, dass sie den Streit „auf dem Rücken der ärmsten Familien in diesem Land austrägt“; wie er eine Kindergelderhöhung bis auf maximal 681 Euro fordert.

Das einzige Thema aber, das die Medien derzeit an der Linken interessiert, ist der Modus ihrer Selbstzerstörung. Die Frage ist nicht mehr, ob sich die Partei spalten wird, sondern nur noch wann. 2022 eskalierte der Lagerkampf in der Partei entlang der Frage, wie man es mit Russland halten solle, in den vergangenen Wochen wurden entscheidende Weichen gestellt: Sahra Wagenknecht hat angekündigt, nicht mehr für die Partei zu kandidieren, und dass sie bis Jahresende entscheiden will, ob sie eine eigene Partei gründet. Seitdem ist kein Halten mehr. Aus dem Parteiestablishment tönt es von Tag zu Tag lauter: Geh, und zwar je schneller, desto besser. Aber auch ein Bundestagsabgeordneter aus dem Wagenknecht-Lager sagt: „Mir fehlt die Fantasie, wie das wieder gut werden kann.“