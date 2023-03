So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

19 Prozent könnten sich vorstellen, eine Partei mit Sahra Wagenknecht an der Spitze zu wählen. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Kantar herausgefunden. Ob so viele Bürger tatsächlich ihr Kreuz bei einer Wagenknecht-Partei machen würden, steht indes auf einem anderen Blatt. Nicht jeder macht, was er sich vorstellen kann.

Die Umfrage dürfte diejenigen in der Linkspartei beflügeln, die an dem Talkshowstar der Linken „zerren“, um sie zu einer Parteigründung zu bewegen, wie Linken-Altmeister Gregor Gysi bemerkte. Wagenknecht selbst lässt offen, ob sie diesen Schritt überhaupt tun will. Sie hat auch keinen Grund zur Eile.