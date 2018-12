Offiziell zum 100 Geburtstag, aber irgendwie auch zum Ausklang des politischen Jahres hat der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder der Welt am Sonntag ein lesenswertes Interview gegeben. Schröder kommt darin zu dem Urteil über seine Nachfolgerin, Angela Merkel zeichne aus, „dass sie in einer wirtschaftlich guten Zeit das Land achtbar verwaltet hat“. Das ist schon für sich genommen eine elegante kleine Gemeinheit mit wahrem Kern, zumal darin mitschwingt: Sie hat das Land nach meinen Reformen in einem frisch modernisierten Zustand übernommen und davon profitiert. Schröder lässt das noch nachschwingen im Kopf des Lesers und fährt ungerührt fort: „Man wird sehen, wie sich die Dinge entwickeln, insbesondere in der Frage, mit der sie stark verbunden ist: der Migrationspolitik.“

Da, so sagt er nicht zum ersten Mal, seien ihr „zwei Fehler unterlaufen“. Sie habe bei der Situation an der österreichisch-ungarischen Grenze 2015 „zwar Herz, aber keinen Plan“ gehabt. Und „es wurde zu lange der Eindruck erweckt, dass diese Ausnahmesituation die neue Normalität wäre“. Das sei der erste Fehler gewesen. „Der zweite ist: Wenn man all diese Menschen integrieren will, muss man sich eingestehen, dass nicht alle voll ausgebildete Akademiker sind. Sondern auch viele Analphabeten darunter sind, insbesondere bei den Migranten aus Afghanistan und Afrika. Auch diese Menschen kann man hier durchaus als potenzielle Arbeitskräfte brauchen, aber sie müssen erst einmal qualifiziert werden. Zu sagen „wir schaffen das", das war euphemistisch. Richtig wäre gewesen, zu sagen: „Wir können das schaffen, wenn…". Jedenfalls muss die Union endgültig ihre Lebenslüge beerdigen, wir seien kein Einwanderungsland. Wir sind es längst.“

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Abonnenten der Print-Ausgabe zahlen nur 1,90 € pro Monat.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.