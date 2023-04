Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Am Donnerstag dieser Woche in der ostdeutschen Provinz. Ein netto-Supermarkt verlangt für 500 Gramm „Rispen“-Tomaten in der üblichen Geschmacksneutralität 4,45 Euro. Das entspricht 8,90 Euro für das Kilogramm – oder, wie gerade die Rentner hier noch rechnen, einem Preis von 17 D-Mark und 40 Pfennigen. Gegenüber 1998, dem letzten Jahr vor dem Beitritt der Bundesrepublik zur Europäischen Währungsunion, bedeutet dies selbst dann, wenn man 4,99 DM für das Kilo Tomaten rechnet (der damalige Maximalpreis in deutschen Discountern, entsprechend 2,55 Euro) eine Preissteigerung um 350 Prozent.

Aldi Süd verlangte im März örtlich sogar 10,98 Euro für das Kilo Tomaten – 430 Prozent mehr als vor 25 Jahren, Durchschnitts- und Sonderangebote sowie gleichzeitige Geschmacks-, also Qualitätsverluste nicht eingerechnet, sonst sähe das Ausmaß der Geldentwertung noch verheerender aus. Eine gewöhnliche Salatgurke kam zwischenzeitlich bei Edeka im selben Bundesland auf Spitzenpreise von 3,49, sogar 3,99 Euro, fast acht D-Mark in alten Preisen. Da sagen nicht nur Ost-Rentner: Nicht mit mir, Leute! Das Gemüse blieb in den Regalen liegen, die Kunden wütend und verzweifelt.