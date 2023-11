Herr Schäffler, in der Wahlumfrage des ARD-Deutschlandtrends sind die Liberalen bei unter fünf Prozent. In der FDP herrscht Alarmstimmung. 26 Kommunalpolitiker haben in einem Brandbrief unter der Überschrift „Weckruf Freiheit“ gefordert, die FDP müsse „ihre Koalitionspartner überdenken“…