Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die SPD soll auf dem nächsten SPD-Bundesparteitag im Dezember vor allem über neue Steuerkonzepte debattieren. In einer Beschlussvorlage, die Generalsekretär Kevin Kühnert jetzt in einem Spiegel-Interview medial vorbereitet, geht es vor allem um eine „temporäre Krisenabgabe“ für all jene, die schon der polemisch so sogenannten Reichensteuer unterliegen.

Schon der Begriff sollte stutzig machen. Die Bezeichnung „temporär“ ist für Steuerpolitiker schließlich eine ausgesprochen dehnbare Bezeichnung, die bald in Richtung „bis auf weiteres“ interpretiert werden kann. Zumal ein ultimatives Ende der multiplen Krise(n) wohl kaum so bald ausgerufen werden wird.