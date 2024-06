Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die Reihenfolge der Erwähnung der verschiedenen Extremismen beziehungsweise Bedrohungen in der Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums zur Vorstellung des Jahresberichts des Bundesverfassungsschutzes und auch durch Innenministerin Nancy Faeser in der Pressekonferenz ist durchaus bemerkenswert. Auffällig ist, dass diesmal nicht der Rechtsextremismus an erster und herausragender Stelle als konkrete Bedrohung genannt wird. Faeser spricht zuerst von der Bedrohung durch das „russische Regime“. „Die Sicherheitslage ist und bleibt angespannt“, steht da in der Überschrift, und als Faeser diesen Satz sagt, spricht sie nicht über die AfD, singende Kneipengäste in Sylt oder Reichsbürger, sondern über den russischen Angriffskrieg und die „furchtbare Eskalation“ im Nahen Osten, die sich „auch bei uns leider“ auswirke.

Bei den Zahlen der „extremistischen Straftaten“ liegen zwar weiterhin die Rechtsextremisten mit 40.600 vor Linksextremisten (37.000) und islamistischen Extremisten (27.200), aber darauf heben Bundesamtspräsident Thomas Haldenwang und seine Dienstherrin Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) heute bei der Vorstellung des Jahresberichts 2023 nicht in erster Line ab.