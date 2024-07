Ali Ertan Toprak ist ein deutscher Politiker (CDU) kurdischer Abstammung und lebt in Hamburg. Er ist führender Repräsentant der Kurdischen Gemeinschaft in Deutschland e.V.

Herr Toprak, die Debatte über ein mögliches Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg gibt es bereits seit Jahrzehnten. Denn seit Jahren ist bekannt, dass die Blaue Moschee der verlängerte Arm des iranischen Regimes in Deutschland ist. Warum hat es so lange gedauert, bis es verboten wurde?

Ja, die Debatte über ein mögliches Verbot gibt es schon seit Jahren, denn das Islamische Zentrum Hamburg wird bereits seit über 30 Jahren beobachtet. Sicherheitsbehörden wussten in all den Jahren immer, welche Gefahr von dieser Einrichtung ausgeht. Doch seit Jahrzehnten haben wir in der Bundesrepublik eine Appeasement-Politik gegenüber dem Iran an den Tag gelegt. Man hatte schlichtweg Angst vor dem Iran und wollte sich mit Teheran nicht anlegen.

Im Zuge der Diskussionen 2022 um das zehnjährige Bestehen der Staatsverträge zwischen Hamburg und islamischen Gemeinden forderten viele gesellschaftlichen Gruppen und auch wir als Kurdische Gemeinde Deutschlands ein Verbot des Islamischen Zentrums. In den letzten Jahren habe ich mich immer wieder an Demonstrationen gegen das Islamische Zentrum Hamburg beteiligt. Die rot-grünen Regierungsparteien im Senat haben uns einfach ignoriert. Man behandelte uns arrogant und von oben herab.

Was ist vorgefallen?

Religionspolitiker wie der sozialdemokratische Ekkehard Wysocki haben uns bei Veranstaltungen regelrecht angemacht. Uns wurde nicht nur Ahnungslosigkeit, sondern sogar „antimuslimischer Rassismus“ vorgeworfen. Das empfanden meine Mitstreiter und ich als zutiefst unfair und ungehörig. Denn die Hamburger Verfassungsschutzberichte bestätigten unsere Kritik regelmäßig. Diese rot-grünen Religionspolitiker aus Hamburg müssen sich endlich bei all den demokratischen NGOs entschuldigen, die sich für ein Verbot des Islamischen Zentrums eingesetzt haben und derart respektlos behandelt wurden.

Was, denken Sie, war der politische Grund, warum Bundesinnenministerin Faeser das Islamische Zentrum Hamburg nach all den Jahren der Debatte nun doch hat verbieten lassen?

Ich habe vor drei Jahren beim Bundesgeneralanwalt noch Strafanzeige gegen das Islamische Zentrum Hamburg erstattet. Nach ein paar Wochen erhielt ich dann ein Schreiben, dass das Verfahren eingestellt wurde. Im September stehen die Landtagswahlen in Ostdeutschland an, und die Videos der Kalifats-Demonstrationen in Hamburg und des tödlichen Attentats in Mannheim haben viele Menschen geschockt. Die Debatte hat sich seither deutlich verändert, was die Ampelkoalition erheblich unter Handlungsdruck setzt.

Außerdem kam nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel, die aus Teheran maßgeblich unterstützt wird, Bewegung in den Prozess. Denn das Islamische Zentrum Hamburg gilt auch als eine Propagandatentrale für Judenhass. Das Bundesinnenministerium begann nach eigenen Angaben erst im Januar mit der konkreten Verbotsprüfung.

Können Sie sich trotzdem über die Entscheidung freuen?

Die Entscheidung der Bundesinnenministerin war längst überfällig. Ich kann mich allerdings kaum freuen, denn das Verbot des Islamischen Zentrums kommt deutlich zu spät. Außerdem empfinde ich es als sehr scheinheilig, wenn die Hamburger SPD und die Grünen, die das Problem beide jahrelang nicht sehen wollten und Kritiker klein gemacht haben, das Verbot nun als großen Schritt in der Bekämpfung des religiösen Extremismus feiern.

Ali Ertan Toprak / dpa

Welche genaue Rolle spielte das Islamische Zentrum Hamburg in der Deutschland-Politik des Irans?

Das Islamische Zentrum Hamburg war der Außenposten des iranischen Regimes für Deutschland und Europa, der mit wichtigen und besonders systemtreuen Vertretern des Mullah-Systems besetzt wurde. Nach außen hin gab sich das Islamische Zentrum als eine gewöhnliche Moschee, doch in der Realität organisierte man von Hamburg aus die ganze Spionage der iranischen Opposition in Europa und war ein Propaganda-Zentrum Teherans in Deutschland.

Schauen Sie: In den letzten Jahrzehnten gab es viele Attentate auf iranische Oppositionelle. Ein bekanntes Beispiel ist das Mykonos-Attentat in Berlin, bei dem 1992 vier iranisch-kurdische Exilpolitiker im Auftrag des iranischen Geheimdienstes VEVAK in einem Restaurant hingerichtet wurden. All das wurde in vergangenen Jahren und Jahrzehnten von Hamburg aus gesteuert.

Und all das hat den rot-grünen Senat kalt gelassen?

Erst durch den Frauen-Aufstand im Iran 2022 wurde der rot-grüne Senat kritischer und hat seine Haltung gegenüber dem Islamischen Zentrum überdacht. Was ich sehr traurig finde: Es mussten im Iran dutzende Frauen sterben, damit der Senat in Hamburg reagiert. Das kann im Kampf gegen den politischen Islam allerdings auch erst der Anfang gewesen sein. Denn in Hamburg gibt es noch weitere islamistische Bedrohungen, die der Senat weiterhin duldet.

An welche islamistische Organisationen denken Sie?

Der Hamburger Senat hat 2012 mit Vertretern des politischen Islams Staatsverträge abgeschlossen. Unter diesen Vertretern ist die türkische Milli-Görus-Bewegung einer der Tonangeber. Sie steht nicht nur Erdogan sehr nahe, sondern ist auch offen islamistisch und antisemitisch. Die Erdogan direkt unterstellte Ditib spioniert in Deutschland ebenfalls Oppositionelle aus. In ihren Moscheen haben sie Kinder in Militäruniformen aufmarschieren lassen, als die Türkei völkerrechtswidrig in Syrien einmarschiert ist. Doch ähnlich wie gegenüber dem Iran betreibt Deutschland auch eine Appeasement-Politik gegenüber der Türkei, da sich unsere Politiker vor den möglichen Reaktionen Erdogans fürchten.

Der rot-grüne Senat möchte nicht zugeben, dass es ein Fehler war, mit diesen Islamverbänden Staatsverträge abzuschließen. Dabei ist Hamburg ein Hotspot der islamistischen Szene in Deutschland. Der rot-grüne Senat sitzt dem Trugschluss auf, in einen Dialog mit Islamisten treten zu können. Doch das funktioniert nicht. Schauen Sie: All die Probleme, die wir derzeit mit der muslimischen Community haben, liegen daran, dass die Politik die Islamverbände viel zu lange hat gewähren lassen. Wir reagieren immer erst, wenn es zu spät ist. Ein Beispiel: An unseren Schulen werden säkulare muslimische Schüler von religiösen muslimischen Kindern gemobbt und kontrolliert, ob sie schariakonform handeln.

Braucht es weitere Verbote gegen ausländische Organisationen?

Ja, seit fast vier Jahren liegt der Prüfungsantrag zum Verbot der „Grauen Wölfe“ bei der Bundesinnenministerin vor. Die Grauen Wölfe sind türkische Rechtsextremisten und die größte rechtsextremistische Organisation in Deutschland. Sie gefährden das friedliche Zusammenleben in Deutschland. Hoffentlich braucht das Bundesinnenministerium nicht wieder 30 Jahre.

Wie bewerten Sie allgemein die Politik der Ampelkoalition mit Blick auf die Bekämpfung des politischen Islams?

Die erste Amtshandlung von Nancy Faeser als Bundesinnenministerin war es, den „Expertenkreis Politischer Islamismus“ in ihrem Haus aufzulösen. Gleichzeitig wurde der „Expertenkreis Muslimfeindlichkeit“ fortgeführt. Das sagt doch schon vieles aus. Das war eine riesige Fehlentscheidung. Dieses Handeln Nancy Faesers in der Islampolitik steht sinnbildlich für die rot-grüne Ideologie.

Islamismus wird in Deutschland leider erst als gefährlich betrachtet, wenn er gewalttätig auftritt. Die legalistischen Islamisten – und als solche muss man die Islamverbände in unserem Land fast allesamt bezeichnen – sind zwar nicht gewalttätig, aber sie bereiten den Boden mit ihrer islamistischen Ideologie vor. Der legalistische Islamismus ist langfristig viel gefährlicher als der dschihadistische, gewalttätige Islamismus. Islamisten sind wie Schlangen, die ihr Gift gezielt in die Gesellschaft absondern.

Das Gespräch führte Clemens Traub.