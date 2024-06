Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Wahlkämpfe sind nichts für sprachlich und ästhetisch empfindliche Menschen. Und ganz generell nichts für politisch interessierte Menschen. Wer verfolgt, was regierende und opponierende Parteien und Politiker in den vier oder fünf Jahren vor einer Wahl alltäglich tun, kritisieren und versprechen, braucht von diesen in den Wochen vor der Wahl nicht auf große Versprechen hingewiesen werden. Wahlkämpfer kämpfen in erster Linie um die Stimmen der weniger gut Informierten.

Die Politikvermarktung an Wahltagen ist dem Buchmarkt nicht ganz unähnlich. Besonders große Verkaufserfolge landen Verlage heutzutage nicht bei Viellesern. Menschen, die wirklich große Literatur kennengelernt haben, werden schließlich kaum „Miss Merkel“-Krimis oder „Darm mit Charme“ kaufen. Die echten Beststeller im heutigen Verlagsgeschäft sind Bücher, die die Verlage den Wenig- oder sogar Eigentlichgarnichtlesern erfolgreich unterjubeln können.