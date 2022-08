Eingriff in Grundrechte

Das Bundesverfassungsgericht arbeitet in seiner Entscheidung völlig zutreffend heraus, dass die indirekte Impfpflicht in zahlreiche Grundrechte eingreift, die das Grundgesetz garantiert. Die Verfassung sieht die Pflege und Erziehung der Kinder als das „natürliche Recht der Eltern“ an. Zum Elterngrundrecht gehört auch die Fürsorge für die Gesundheit des Kindes, also etwa die Frage nach einer möglichen Impfung. Der vom Gesetz aufgebaute Impfdruck greift zusätzlich – das liegt bei einer Impfung auf der Hand – in das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit des betroffenen Kindes ein. Es ist eine immunologische Binsenweisheit: Eine Impfung ist kein „kleiner Pieks“, sondern mindestens ein starker Impuls für das Immunsystem – und damit ein erheblicher Eingriff in die Gesundheit mit Wirkungen, Nebenwirkungen und Risiken. Nicht zuletzt geht es auch um das allgemeine Persönlichkeitsrecht der betroffenen Kinder. Ohne Impfung dürfen sie nicht in die Kita. Das hat Auswirkungen auf ihre weitere soziale und psychische Entwicklung.