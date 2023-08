Robert Habeck hat sich aufgemacht „unser Klima zu retten“ und gleichsam fossiles Heizen in Deutschland zu verbieten. Laut Presseberichten beziffert er die Kosten dafür auf ca. 130 Mrd. Euro und nimmt an, dass Deutschland ab 2030 – bzw. jetzt nach dem „Heizungs-Hammer-Kompromiss“ wohl erst etwas später – dadurch jährliche Emissionen in Höhe von 10 Mio. Tonnen CO2 einsparen wird.

Interessant ist hier zu bemerken, dass die FDP für den „Heizungshammer“ dagegen eher Kosten in Höhe von 600 Mrd. Euro erwartet. Die Rechenschieber in der Koalition scheinen offenbar nach unterschiedlichem System geeicht. So oder so sind dies gigantische Summen, deren prospektive Ausgabe dringend einer kritischen Überprüfung bedarf.

Höchste Skepsis ist geboten

Nun ist hinlänglich bekannt, dass Politiker gelegentlich dazu neigen, Dinge schön zu rechnen, wenn ihnen das ins eigene politische Kalkül und insbesondere zu ihren ideologischen Vorstellungen passt – „Berlin Brandenburg“, „Elfie“, die zweite Stammstrecke in München, Stuttgart 21, die „Eiskugel-Energiewende“ und viele andere Beispiele dienen als augenscheinliche Belege für diesen Habitus.

So ist auch hinsichtlich der Reduktion der Klimabelastung um 10 Mio. Tonnen höchste Skepsis geboten, denn durch die Heizungsumstellung werden ja zunächst nicht CO2-Emissionen reduziert, sondern lediglich hierzulande Heizöl und Gas eingespart. Aus globaler Perspektive gilt diese Einsparung jedoch nur, wenn das bei uns weniger verbrauchte Öl und Gas dagegen auch nirgendwo anders auf der Welt verbrannt, das heißt unser Klima tatsächlich netto entlastet wird. Die Erdatmosphäre ist eben nicht teilbar, und wer das Klima nicht nur vordergründig und effekthascherisch, sondern effektiv schützen will, muss zwangsläufig eine holistische Perspektive einnehmen.

Mit Zitronen gehandelt

Der renommierte Ökonom Hans-Werner Sinn weist in der jüngsten Debatte zu Recht darauf hin, dass, wenn die Nachfrage in Deutschland sinkt, dies die Weltmarktpreise reduziert, was dann ärmeren Ländern ermöglicht, dieses Öl und Gas zu kaufen, um es dann eben an anderer Stelle zu verbrennen. Für den Fall, dass die reduzierten Preise nicht ausreichen, um die Einkommensbedürfnisse der erdölfördernden Länder zu befriedigen, werden diese voraussichtlich sogar die Fördermengen erhöhen, um bei reduzierten Preisen ihr Einkommen konstant zu halten.

Das bedeutet jedoch für die Wirkung grüner Heizungspolitik, dass schlussendlich „mit Zitronen gehandelt“ und für sehr viel Geld nicht nur nichts für unser Klima erreicht, sondern dieses sogar zu Mehrbelastungen führen wird. Sinken bei unseren Mitbewerbern die Energiepreise, wird gleichsam ohne jede Not die Wettbewerbsposition Deutschlands mit Blick auf komparative Kosten nachhaltig geschädigt. Die Konsequenz ist Abwanderung von industrieller Produktion, im Zweifel in Regionen, deren Umweltauflagen deutlich unter unseren liegen. Die Praxis wird es schlussendlich zeigen, aber egal wie, steht schon heute fest: Der Heizungshammer wird die Menge des verbrannten Öls und Gases weltweit ganz sicher nicht reduzieren.

Können diese Augen lügen?

Bei der Sequestrierung von CO2 z.B. durch Wälder hingegen verhält sich dies anders. Ebenso wenn entsprechende Technologien den Energieverbrauch und/oder den CO2-Ausstoß von Produktionsprozessen reduzieren. Was sequestriert ist, bleibt zumindest so lange sequestriert, bis das Holz der Bäume nicht verbrannt wird oder verfault und kann nicht durch Entscheidungen irgendwo anders auf der Welt wieder freigesetzt werden. Ein unschätzbarer Vorteil für das Weltklima. Gleiches gilt für geeignete neue Technologien, die den CO2-Ausstoß reduzieren.

Aber geben wir dem Mann, dessen Augen ja bekanntlich nicht lügen können, Robert Habeck, dennoch einen Vertrauensvorschuss und nehmen an, dass seine Zahlen richtig sind. Ist dies dann wahrhaft der richtige Weg, um unser Klima zu retten? 10 Mio. Tonnen CO2 weniger pro Jahr klingt zunächst viel, und dennoch stellt sich die Frage, ob man für die gleichen 130 Milliarden Aufwand auf andere Weise das Klima nicht weit effektiver entlasten könnte? Die Antwort heißt: ja. Und zwar hieb und stichfest an einem konkreten Beispiel aus der Praxis belegbar.

Exakt mess- und belegbar

Vor einigen Jahren haben deutsche Investoren mit „Tamata Hauha“ ein Unternehmen in Neuseeland gegründet, welches ökonomisch nicht mehr anderweitig Nutzbares und im Besitz der Maori befindlichen Land erwirbt, um es aufzuforsten. Konkret stellen die Maori leihweise ihr Land zur Verfügung und Tamata Hauha finanziert die Aufforstung, um so durch „carbon sequestration“ „NZU‘s“ zu erzeugen – neuseeländische Emissionszertifikate – die dann im Rahmen des Neuseeländischen Environmental Trading Systems, „ETS“, verkauft werden.

Es ist somit exakt mess- und belegbar, was es kostet, das Klima um eine Tonne CO2 zu entlasten, denn die Kosten kennt Tamata Hauha auf den Cent genau: Das Einzige, was niemals lügt, ist bekanntlich die Kasse. Der Effekt, der damit erzielt wird – die „carbon sequestration“ – wird einer peinlich genauen Überprüfung unterzogen und von der Regierung von Neuseeland konsistent zertifiziert. Neuseeland ist im Übrigen – seit es diesen Index gibt – das am wenigsten korrupte Land der Welt. Die Zahlen von Tamata Hauha sind also – anders als in der Regel Kostenprojektionen aus dem Hause Habeck – sehr präzise, ideologiefrei und über jeden Zweifel erhaben: Die Tonne CO2 wird für genau 5,19 Kiwi-Dollar, also für weniger als 3 Euro sequestriert!

Auf die heimische Situation hin angewandt, ergibt sich folgende Rechnung: Robert Habeck will ab 2030 (bzw. nun etwas später) jedes Jahr 10 Mio. Tonnen CO2 einsparen. Eine Klimaentlastung in gleicher Höhe kann folglich in Neuseeland für 30 Mio. Euro p.a. erreicht werden. Über 100 Jahre wären das also 3 Mrd. Euro.

Die Ampel möchte für das identische Ziel jedoch 130 Mrd. Steuergelder ausgeben, also 127 Milliarden (!) zu viel, für diese man im Umkehrschluss mit alternativen Methoden zum „Heiz-Hammer-Gesetz“ das Klima um über 40 Milliarden Tonnen mehr entlasten könnte. Für den Fall, dass die Zahlen Habecks nicht der Realität entsprechen, sondern z.B. die FDP mit den von ihr projizierten 600 Mrd. EUR näher bei der Wahrheit liegt, hätte man mit den Maßnahmen unser Weltklima sogar um sage und schreibe 180 Milliarden (!) Tonnen entlastet. Diese einfache Mathematik sollte auch ehemaligen Philosophiestudenten eingängig sein. Hony soit qui mal y pense!

Signifikanter Zusatznutzen

Häufig wird in der Diskussion nun entgegnet, das möge ja sein, aber für so viel Sequestration sei Neuseeland viel zu klein. Das stimmt. Aber es gibt noch sehr viele andere Länder auf dieser Erde, in denen man Ähnliches umsetzen könnte, und zwar bisweilen weitaus günstiger als im relativ hochpreisigen Neuseeland. Darüber hinaus gibt es in unseren Gewässern sequestrierende (und permanent in Sediment speichernde) Algen, See-Gras und ganz sicher noch viele andere noch nicht breit bekannte Methoden.

Viele dieser methodischen Ansätze liefern im übrigen signifikanten Zusatznutzen, wie sich ebenso anschaulich am Beispiel Tamata Hauha zeigen lässt: Hier werden zum Beispiel eine erhebliche Anzahl von Arbeitsplätzen für die indigenen Maori geschaffen und wertvolle einheimische Baumarten aufgeforstet. Die Biodiversität wird gestärkt. Zusätzlich wird Wohnraum für indigene Fauna geschaffen und die Flüsse vor weiterer Silt-Erosionsbelastung bewahrt. Durch das Teilen der Profite mit den Maori über den Fluss der Erlöse in eine Bildungsstiftung, trägt das Projekt auch noch zur Verbesserung der sozialen Chancengleichheit bei. Und das alles für exakt 5,19 Kiwi-Dollar die Tonne CO2.

Mit größtem Kosten-Nutzen-Effekt

Hinter diesem kleinen Praxisbeispiel verbirgt sich die tiefere und gleichsam radikal einleuchtende Erkenntnis, dass wir - so erstaunlich das klingen mag - eigentlich ab sofort keinen Cent mehr dafür ausgeben dürfen, um in Deutschland noch irgendwie „sauberer“ zu werden. Denn das „Gesetz des abnehmenden Grenznutzens“ wirkt auch hier machtvoll und die hiesige grüne Umweltpolitik versündigt sich mit der Negierung dieser einfachen Erkenntnis folglich gegen die globale Menschheit.

Dieses Gesetz, besser bekannt auch als die 80/20 Regel oder die Suche nach den „low hanging fruits“, das heißt, die Fokussierung auf jene Maßnahmen, die am einfachsten und mit größtem Kosten-Nutzen-Effekt zu realisieren sind, weist den richtigen Weg in eine effektive und pragmatisch-unideologische Politik, die wahr- und glaubhaft „grün“ wäre.

Deutschland ist bekanntlich schon eine ganze Weile „mit gutem Beispiel vorangegangen“, und hat zahlreiche Technologien zum „Ernten der tiefhängenden Früchte“ entwickelt. So konnten die Emissionen pro 1000 Dollar erzeugtem Bruttosozialprodukt drastisch reduziert werden. Leider ist uns bislang nur kaum ein anderer Staat dabei gefolgt und bei der neuerlichen Abschaffung des fossilen Heizens folgt uns konkret sogar absolut niemand. Die Strahlkraft selbsternannten Gutmenschentums scheint endlich und es sei gestattet zu fragen, ob wir mit unserer aktuellen Politik auf der globalen politischen Umlaufbahn nicht eher „Geisterfahrer“ denn Trendsetter sind.

Das Wirtschaftswunder wird ausbleiben

Mit mittlerweile nur noch 0,146 Kg CO2-Ausstoß pro 1000 Dollar erzeugtem Bruttosozialprodukt ist Deutschland heute bereits eines der am saubersten produzierenden Länder der Welt – übertroffen nur noch von Ländern wie Frankreich, deren Statistik aber vor allem vom massiven Gebrauch des Atomstroms profitiert. Daher ist jedes weitere „Aufräumen“ hierzulande nicht nur extrem teuer, sondern man könnte für das gleiche Geld in fast allen Ländern dieser Erde signifikant mehr „low hanging fruits“ mit viel weniger Aufwand „ernten“ und dadurch viel mehr „bang for the buck“ für unser Klima bewirken. Wer dies unterlässt, schadet dem Klima und versündigt sich an der jungen Generation. Wo Grün drauf steht ist eben kein Grün drin – und das wird uns alle teuer zu stehen kommen.

Mit dem nächsten Wirtschaftswunder, welches uns angeblich durch den weltweiten Verkauf von neuen, noch saubereren, in Deutschland entwickelten Technologien beschert werden soll, wird es ebenso nichts werden. Denn die Technologien, die wir nunmehr mit großem Aufwand und Subventionskulisse entwickeln, dienen primär dazu, bei uns selbst noch sauberer zu produzieren.

Es sind folglich Technologien, um die „am höchsten hängenden Früchte“ zu ernten, will heißen, auch die letzten 20 Prozent Sauberkeitsspitze herauszuholen, für die der Aufwand nach der „80/20 Regel“ mathematisch aber viermal so hoch ist, wie für die ersten 80 Prozent. Für viele potenzielle Abnehmer weltweit fehlt dazu im Übrigen schlicht die marktliche Attraktivität und wir werden, unserer Zeit voraus, am Bedarf der Weltmärkte vorbei produzieren. Als Folge droht wirtschaftlicher Abstieg und Verlust heimischer Steuerkraft, ohne dem eigentlichen Klimaziel auch nur ansatzweise effektiv entgegenzukommen. Eine solche Politik, die die Mechanismen der Marktwirtschaft aus falsch verstandenem Gutmenschentum schlicht außer Acht lässt, ist zwangsläufig zum Scheitern verurteilt.

O tempora, o mores!

Um unseren Planeten zu entlasten, sollten wir uns vielmehr mit aller Kraft auf die „low hanging fruits“ konzentrieren und diese, wo immer es sie auf der Welt gibt, so bald als möglich abernten. Ökonomisch bedeutet dies für 20 Prozent des deutschen Aufwandes unser Klima maximal zu entlasten. Mit der Hydraulikleiter in die Baumspitze fahren, um auch noch die letzte dort noch hängende Frucht zu pflücken, macht schlicht in einer globalen Dimension keinen Sinn. Wenn wir dies nicht erkennen, wird Deutschland, von grüner Industriepolitik gelenkt, sich „am Markt vorbei“ entwickeln und das neue deutsche „Wirtschaftswunder“ wird ausbleiben. Die Verschuldung hingegen wird steigen und zwar ins schier Unermessliche. O tempora, o mores!

