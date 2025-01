Es dürfte eines der wichtigsten Dreikönigstreffen in der Geschichte der FDP gewesen sein: Wenn an diesem Montag die Liberalen zu Beginn des neuen Jahres traditionell in Stuttgarts Staatsoper zusammenkamen, dann geschah dies in für die Partei höchst schwierigen Zeiten. Denn sie steht nicht nur in den Umfragen weiterhin konstant unterhalb der Fünfprozentmarke sowie unter medialem Dauerbeschuss wegen des Endes der Ampelkoalition, wofür ihr die Hauptverantwortung angelastet wird. Es geht auch grundsätzlich um das Ansehen des organisierten Liberalismus in Deutschland: Stichworte sind „D-Day“, „offene Feldschlacht“ und der Vorwurf des Bundeskanzlers höchstpersönlich, seinem früheren Finanzminister habe es an „sittlicher Reife“ gemangelt, um dieses hohe Staatsamt zu bekleiden. Insofern wirkte die Veranstaltung wie ein Befreiungsschlag, und das Motto „Alles lässt sich ändern“ war durchaus mit Bedacht gewählt.

Fortexistenz hängt am seidenen Faden Denn ändern muss sich den Rednern zufolge nicht nur die Politik in diesem Land, welche eine hartnäckige Wirtschaftsschwäche nach sich zieht. Ändern müsse sich auch die Mentalität der Bürgerinnen und Bürger hin zur Bereitschaft, mehr Eigenverantwortung und Eigeninitiative zu übernehmen. Ändern muss sich die immer noch anhaltende Frustration vieler FDP-Anhänger über die Verbiegungen ihrer Partei innerhalb des vermeintlichen Fortschrittsbündnisses, welches zwar einige wichtige Reformen in Gang gesetzt hat, aber naturgemäß eine klare liberale Linie vermissen ließ – wie hätte es als Juniorpartner mit SPD und Grünen auch anders sein sollen? Ändern müssen sich nicht zuletzt auch die schwachen Zustimmungswerte für die FDP, deren Fortexistenz womöglich am seidenen Faden hängt, sollte Ende Februar ein Wiedereinzug in den Bundestag nicht gelingen.