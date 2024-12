Dies zu erkennen, dazu reicht bereits die Vogelperspektive auf die eine knappe halbe Stunde währenden Ausführungen des Olaf Scholz. Denn er konnte (oder wollte) sich nicht entscheiden, ob er nun als (ehemaliger) Anführer einer selbsternannten „Fortschrittskoalition“ auftreten soll oder als jemand, der wie ein Oppositionsführer auf die bisherige Arbeit der Ampel blickt. Mal tat er dieses, mal tat er jenes – um immer wieder zu betonen, in was für einem erbarmungswürdigen Zustand sich das Land zu Beginn seiner Amtsübernahme befunden habe. Ganz so, als wäre die SPD während der langen Merkel-Jahre nicht entscheidend an der ganzen Misere beteiligt gewesen, die uns jetzt brutal auf die Füße fällt. Und die eben seit der Kanzlerschaft des Olaf Scholz noch einmal so richtig Fahrt aufgenommen hat – weshalb die von ihm gescholtenen Liberalen auch vernünftigerweise die Notbremse gezogen haben.