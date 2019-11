So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“ und „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer". Im September erscheint von ihm „Politischer Kitsch. Eine deutsche Spezialität“ bei Claudius.

Annalena und Robert, Alice und Alexander, Katja und Bernd, Bibi und Tina – der Trend geht in Richtung Doppelspitze. Und das nicht nur in der Politik. Auch in der Wirtschaft hat die Doppelspitze Einzug gehalten. Dort heißt sie dann natürlich Topsharing, damit es besonders dynamisch klingt. Topsharing ist Jobsharing auf höherer Ebene. Eingeführt wurde es aus vergleichbaren Gründen: veränderte Arbeitswelt, Familienfreundlichkeit, Fachkräftemangel. Entsprechend war Topsharing auch nicht für Unternehmensspitzen gedacht, sondern für die mittlere Managementebene, für Bereichsleiter oder Abteilungsleiter.

Durch Topsharing haben Unternehmen die Möglichkeit, sich ein zeitgemäßes Profil zu geben. Und Modernität, Diversität und Flexibilität sind das kulturelle Kapital, mit dem man heutzutage erfolgreiche Unternehmen zaubert. Ob Topsharing dann tatsächlich das bringt, was es angeblich verspricht, ist eigentlich egal. Hauptsache das Image stimmt.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen kosten 3,90 €, danach 8,90 €/Monat.

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden.