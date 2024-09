Man konnte dem SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gestern Abend förmlich ansehen, wie ihm ein Stein vom Herzen fiel. Während seine Partei in Thüringen und Sachsen noch fürchten musste, nicht mehr in den Landtag einzuziehen, haben Ministerpräsident Dietmar Woidke und seine Brandenburgische SPD stark zugelegt und die Wahlen knapp vor der AfD gewonnen.

Für Kühnert war klar, woran das alles liegt: am Kandidaten Woidke und einer guten Regierungsbilanz. Insbesondere beim Wirtschaftswachstum liege das Land Brandenburg bundesweit an der Spitze. Und gute Regierungsarbeit werde vom Wähler eben belohnt.

Kühnert sagte all das vor laufenden Kameras wohl auch mit Blick auf die im Jahr 2025 anstehende Bundestagswahl. Die Botschaft an die eigenen Leute und die Wähler: Die SPD kann noch Wahlen gewinnen, noch ist die Schlacht um den nächsten Bundestag nicht verloren.

Was Kühnert sagte, war aber das sprichwörtliche Pfeifen im Walde. Es reichte am gestrigen Abend eine einzige Frage des Umfrageinstituts Infratest Dimap an die Wähler, um die Plausibilität seiner Argumente zum Einsturz zu bringen. 75 Prozent der SPD-Wähler sagten: Die Partei überzeuge sie politisch zwar nicht, „aber ich wähle sie, um eine starke AfD zu verhindern“. Das war ein Schlag in die sozialdemokratische Magengrube.

Dietmar Woidke hat seinen persönlichen Anteil am Ergebnis

Freilich: Dietmar Woidke hat seinen persönlichen Anteil am Ergebnis. Er gilt als sympathisch, besonnen, verlässlich und bürgernah. Und er hat Charakter. Schon vor der Wahl hatte er angekündigt, nicht weiter als Ministerpräsident zur Verfügung zu stehen, falls seine Partei die Wahlen nicht gewinnen sollte. Dieser Schachzug war riskant, hat sich aber ausgezahlt. Die Leute mögen eben Politiker mit Prinzipien. Und das alles half auch bei der Zuspitzung: Woidke oder AfD.

Aber gestern haben die meisten SPD-Wähler nicht die SPD gewählt, sondern erklärtermaßen bloß „das kleinere Übel“. Das hat etwas Bedauerliches und etwas Erfreuliches. Bedauerlich ist die tiefe Ernüchterung über die Leistungsfähigkeit der etablierten politischen Klasse beim Wahlvolk. Erfreulich ist die politische Reife, die Dinge trotzdem einfach so zu nehmen, wie sie nun einmal sind, und das relativ Beste daraus zu machen. Die Bundes-SPD hat folglich keinen Grund, allzu optimistisch in die Zukunft zu blicken – oder gar zu frohlocken. Über ihre Chancen bei der nächsten Bundestagswahl verrät das gestrige Wahlergebnis: nichts.

In Sachsen, Thüringen und Brandenburg zeigte sich immer dasselbe Muster. Es ging um einen Entscheidungsschlacht zwischen der bisher führenden Regierungspartei und der AfD. Die Ministerpräsidenten Kretschmer und Woidke konnten ihre Beliebtheit ausspielen, um Anhänger anderer Parteien und auch Nichtwähler zur Wahl ihrer Parteien zu motivieren. Die hohen Wahlbeteiligungen sind historisch zu nennen und belegen diese Mobilisierungseffekte.

Die Alternative im Bund heißt nicht Scholz oder AfD sondern SPD- oder Unionskanzler

Kurz vor der Wahl rief Michael Kretschmer (CDU) zu diesem Zweck sogar zur Wahl Woidkes auf und hatte so seinen Anteil daran, dass seine eigene Partei in Brandenburg sogar noch hinter dem BSW ins Ziel einlief. So verzweifelt sind die etablierten politischen Parteien inzwischen, wenn es im Osten um die Verhinderung eines Wahlsieges der AfD geht!

Dass sich Bodo Ramelow in Thüringen nicht mit derselben Strategie behaupten konnte, hat zwei einfache Gründe. Erstens fällt es SPD und CDU als Parteien der Mitte viel leichter als der Linken, taktische Stimmabgaben aus anderen politischen Lagern auf sich zu ziehen. Und zweitens sind es in allen drei Ländern vor allem ehemalige Wähler der Linken, die die Partei von Sahra Wagenknecht gewählt und der Linken die Beine weggehauen haben. Bodo Ramelow war in diesem Gefecht von Anfang an chancenlos.

Bei der Bundestagswahl des Jahres 2025 wird es diese Konstellation aber nicht geben. Es wird nicht die Alternative zur Wahl stehen: Scholz oder AfD. Die zentrale Auseinandersetzung wird stattdessen lauten: SPD- oder Unionskanzler?

Retten könnte die Sozialdemokraten daher nur ein Mann wie Woidke, volksnah und mit Charakter. Ein Mann, der seine Wähler als Persönlichkeit und mit Argumenten überzeugt. Und die Bundes-SPD hat noch einen Mann mit diesen Qualitäten: Boris Pistorius. Es ist schon vielsagend, wenn ausgerechnet ein Bundesverteidigungsminister der seit Monaten beliebteste Politiker der Republik ist.

Letzte Chance: Pistorius

Auch wenn die Ampelregierung sich noch bis zum nächsten regulären Wahltermin retten können sollte, hat die SPD nach Lage der Dinge nur eine einzige Chance, um im nächsten Jahr ein Debakel zu verhindern: Pistorius muss ins Kanzleramt einziehen, die Regierung umbauen und einen Neustart hinlegen. Das könnte auch bedeuten, die Ampel zu beenden und mit der Union ins Bett zu steigen.

Freilich würde das dazu führen, dass die Union die SPD inhaltlich vor sich hertreiben könnte. Aber Merz wäre als Vizekanzler zugleich der Regierungsdisziplin unterworfen. Es ist eine alte Regel in der Politik, dass man tunlichst die gefährlichsten Gegner an seiner Seite haben sollte, um sie zu pazifizieren. So wären ihm alle Möglichkeiten für einen aggressiven Wahlkampf aus der Opposition heraus genommen. Für eine solche Rochade bleibt nicht mehr viel Zeit, wenn sie glaubwürdig sein soll. Noch im September, spätestens im Oktober müsste sie vonstatten gehen.

Schon Kurt Tucholsky hatte der Sozialdemokratie einst geraten, sich lieber in „Partei des kleinern Übels“ umzubenennen als weiterhin „schlechte Geschäfte unter einem ehemals guten Namen“ zu machen. Aber zumindest auf Bundesebene ist die Zeit des kleineren Übels längst vorbei. Verzichtet die Sozialdemokratie auf einen Befreiungsschlag, wird sie ihr politisches Schicksal selbst verdient haben.