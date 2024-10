„Bloß keine Wählerbeschimpfung! Doch, genau das muss jetzt leider sein.“ So ätzte der Kabarettist Florian Schroeder kurz nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen. Bei allem, was dann noch folgte, fühlte man sich zwangsläufig an den sprichwörtlich „arroganten Wessi“ von Anfang der 1990er Jahre erinnert:

Die „Selbstkasteiung etablierter Parteien“ hätte gar keinen Sinn; wer die migrationskritischen Parteien AfD oder Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wähle, mache damit nur deutlich, vom „Prinzip Freiheit leider überfordert“ zu sein. Im Osten gebe es schließlich viel weniger Ausländer als im Westen. Wer dennoch AfD oder BSW wähle, sei also entweder einfach „grottendoof oder hinterfotzig“. Es ist allerdings nicht der Osten, an dem die Vollendung der Wiedervereinigung derzeit scheitert. Es sind Leute vom Geiste Schroeders.