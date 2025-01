Der Leitartikel in der aktuellen Ausgabe des Spiegel behauptet, die CSU sei eine überflüssige Partei. Die Maxime von Franz Josef Strauß, rechts von der CSU dürfe es keine demokratisch legitimierte Partei geben, habe sich längst in Luft aufgelöst. Die rechtspopulistischen Freien Wähler und die rechtsextreme AfD hätten schließlich bei der letzten Landtagswahl in Bayern zusammen 30 Prozent erreicht. Die CSU sei „verzwergt“, heißt es, sprachlich nicht ganz achtsam formuliert.

Es hat ja Tradition, dass der weißblaue Freistaat von Hamburger und Berliner Redaktionsstuben aus betrachtet eher als schwarzbraun wahrgenommen wird. Seit mit jahrzehntelanger Verspätung zielgenau vor der letzten Landtagswahl ein antisemitisches Flugblatt aus dem Schulranzen von Hubert Aiwanger, dem Chef der Freien Wähler, auftauchte, steht nun auch seine gesamte Partei im rechten Eck. Wie verflochten die Freien Wähler in den Kommunen, wie basisdemokratisch und ideologiefrei diese Bewegung im Kern ist, spielt keine Rolle mehr.

Was der norddeutsche Leitartikler ebenfalls übersieht, sind, nach den tatsächlich kümmerlichen Ergebnissen vergangener Wahlen, die mittlerweile wieder brillanten Umfragezahlen der CSU. Die drei Oppositionsjahre der CSU in der Bundespolitik scheinen sich als Glücksfall zu entpuppen. Schon vor dem Ampel-Aus lag die CSU bei allen Instituten über 40 Prozent. Wer schafft das in Deutschland? „Überflüssige“ Parteien sehen irgendwie anders aus.

AfD über 20 Prozent?

In einem Punkt trifft die Schmähschrift in der Tat einen wunden Punkt: Die CSU konnte die AfD in Bayern nicht stoppen. Die meisten Teilnehmer der Klausur hinter den Klostermauern sind sich einig, dass die AfD am 23. Februar bundesweit sogar die 20-Prozent-Schwelle knacken werde. Umso wichtiger sei es, die bayerische AfD deutlich darunter zu drücken. Die Zeiten, in denen ein Franz Josef Strauß noch die NPD und die Republikaner triumphal besiegen konnte, seien nun mal leider vorbei, hört man.

Vor diesem Hintergrund erschließt sich dann auch die antigrüne Strategie der CSU. Wer vor der Wahl laut über eine schwarzgrüne Bundesregierung nachdenke, da sind sich die meisten Christsozialen einig, treibe eigene Wähler der rechten Mitte zwangsläufig nach Rechtsaußen.

Kein Koalitionswahlkampf

Ob es ums Heizungsgesetz oder den Agrardiesel geht, ob es sich um Pull-Effekte in der Flüchtlingspolitik oder das Einbürgerungsgesetz dreht, Cannabisfreigabe, Kindergrundsicherung, Selbstbestimmungsgesetz und, nicht zu vergessen, die Grundeinstellung zur Kernkraft – dies und vieles mehr seien „Ideologiepunkte“, bei denen sich die Grünen weit entfernt von der bürgerlichen Mitte in Bayern positioniert hätten. Deshalb ist die CSU gegen jeden Flirt mit den Grünen. Obendrauf komme schließlich auch noch, dass der grüne Spitzenkandidat sich in den vergangenen drei Jahren als „schlechtester Wirtschaftsminister in der Geschichte der Bundesrepublik“ erwiesen habe. Und wenn der Ex-Pazifist Habeck heute für eine Aufstockung des Wehretats auf 3,5 Prozent des Bruttosozialprodukts werbe, sei das doch nur Anbiederung, sagt die CSU, schließlich sei er als Vizekanzler mitverantwortlich für die halbherzige Umsetzung der versprochenen Zeitenwende in der Verteidigungspolitik.

Natürlich weiß jeder in der CSU, dass es nach der Bundestagswahl nicht ohne Koalition gehen wird. Darüber rede man jedoch nicht heute, sondern nach der Wahl, heißt es, jetzt gehe es erst einmal nur um die eigene Stärke. Die Weltsicht der CSU ist klar: Die Grünen gerieren sich bürgerlich, sind es aber nicht. Die FDP hat sich die Chance auf eine Zweitstimmenkampagne mit dem neuen Wahlgesetz selbst zerstört. Die Freien Wähler hoffen auf drei Direktmandate, die sie jedoch niemals erobern können. Und die AfD ist für Demokraten sowieso unwählbar. Für die Mehrheit der bürgerlichen Wähler bleibe einzig und allein die CSU übrig.

Die vernünftigere Hälfte

Und wenn dann die Journalisten vor der Tagungsstätte dennoch keine Ruhe geben, immer und immer wieder an die Notwendigkeit einer Koalition in Berlin erinnern, lässt sich der Chef der Bundestagsabgeordneten Alexander Dobrindt halt doch zu einer Antwort hinreißen: In Gottes Namen müsse es halt dann die SPD sein. Und er gehe davon aus, so Dobrindt weiter, da es die SPD wohl halbieren werde, bliebe eh die „vernünftigere Hälfte“ übrig. Und Parteichef Markus Söder schiebt in Anspielung auf die drei Großen Koalitionen unter Angela Merkel sofort nach, niemand solle jedoch glauben, das würde dann wieder eine flaue „GroKo 4.0“ werden.

Seit das 40-plus-X-Ziel wieder in greifbare Nähe für die CSU gerückt ist, strotzt sie vor Selbstvertrauen. „Überflüssig“ fühlt sich im Kloster Seeon in diesen Tagen niemand.