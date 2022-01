Das wesentliche Merkmal des Gendersternchens ist es ja, dass sich mit ihm in Wahrheit gar nichts ändert. Mit ihm sollen in Gegenwart und Zukunft alle Menschen in der Sprache berücksichtigt werden – unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sexueller Präferenz. Aber genau dasselbe leistet grammatikalisch ja bereits das dieser Tage viel gescholtene „generische Maskulinum“. Und das schon seit langer Zeit. Wenn man also das eine durch das andere ersetzt, ist man mit viel Bohei genau dort wieder angekommen, wo die Reise einst begonnen hat.

Auf dem Weg zur Symbolpolitik Wenn man etwas ändert, um in Wahrheit nichts zu verändern, nennt man das für gewöhnlich „Symbolpolitik“. Es werden nicht gesellschaftliche Realitäten bearbeitet, sondern Haltungen demonstriert. Es geht um das öffentliche Kultivieren des eigenen guten Gewissens.