Die ganze Absurdität und Widersinnigkeit der 66 Beauftragten, die die Bundespolitik ernannt, berufen oder gewählt hat, zeigt sich – jeweils in unterschiedlicher Schärfe – darin, dass sie einer reinen Binnenlogik folgen und mit echter Politik, Handeln und Entscheiden nichts oder nur wenig zu tun haben. Es klingt konkret und ist doch abgehoben: Wer kennt den Radwegebeauftragten, was macht der Beauftragte für die Zeitenwende, und worum kümmert sich der Beauftragte für soziale Innovation? Hier dreht sich das Berliner Hauptstadtkarussell um sich selbst. „Bis zu jenem Tag wusste ich nicht einmal, dass es so was gab“, trällert Mey. „Doch wer gibt das schon gern von sich zu.“