Bereits im Jahre 2001 riefen Schröder und Putin den „Petersburger Dialog“ ins Leben, der seitdem jährlich abwechselnd in Russland oder Deutschland stattfindet und den deutsch-russischen Dialog über die Politik hinaus in die Zivilgesellschaft erweitern soll. Das Gründungsdokument liest sich dabei auch heute noch so, als hätte Jürgen Habermas persönlich die Feder geführt. Für ihn ist die Zivilgesellschaft ja nicht nur jener Ort, an dem die gesellschaftlichen Interessen verhandelt werden, sondern auch das demokratische Bollwerk gegen autoritäre staatliche Techniken.

Schon damals lobte Putin, dass erst mit der Kanzlerschaft Schröders eine „neue Qualität“ in der Zusammenarbeit beider Länder erreicht worden sei. Schröder seinerseits erhoffte sich vom zivilgesellschaftlichen Dialog eine Heranführung Russlands an den europäischen Westen. Ihm ging es um eine neue europäische Machtarchitektur, und dazu sei es erforderlich, dass Russland „seine Zukunft im europäischen Raum der gemeinsamen Werte, des Rechts und der Wirtschaft“ finde. Und dabei wolle man Russland, so Schröder, „nach Kräften“ unterstützen.