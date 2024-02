Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

In diesen Tagen sorgte ein Deutscher nigerianischer Herkunft für ein klein wenig mediale Aufmerksamkeit. In den Berichten wird er Jonathan genannt. Er selbst nennt sich in sozialen Netzwerken stolz „Mr. Cash Money“. Und das durchaus zu Recht. Denn er hat ein Einkommen von rund 1,5 Millionen Euro im Jahr. Jonathan hat schließlich über 90 Kinder – zumindest akzeptierte er gegenüber den deutschen Behörden deren Vaterschaft –, und damit er nun Unterhalt an diese und ihre Mütter zahlen kann (was er laut Bild-Recherchen nicht tut – ganz im Gegenteil verlangt er von ihnen Geld dafür, dass sie durch ihn in Deutschland leben können), müssen nun die deutschen Steuer- und Abgabenzahler auf dem Umweg über den deutschen Sozialstaat ihn entsprechend ausstatten.

Das ist natürlich ein besonders krasser Fall, aber Jonathan ist längst nicht der einzige, der die Gesetzeslücke mit den Vaterschaften ausschöpft. Man kann darüber schon seit längerem hier, hier, hier und in vielen weiteren leicht auffindbaren Berichten lesen. Laut Bild soll schon 2017 der jährliche Schaden durch missbräuchlich anerkannte Vaterschaften über 150 Millionen Euro betragen haben und der Gesamtschaden durch Sozialbetrug rund 113 Milliarden Euro – pro Jahr.

Das sollte doch eigentlich Politiker, die über die akute finanzielle Notlage klagen, auf Ideen bringen, in welchem Ressort – das Soziale ist bei weitem das größte in der Bundesregierung – Sparpotential liegt. Aber der diesbezügliche Ehrgeiz ist begrenzt. Man scheint nicht einmal besonders entschlossen, die seit vielen Jahren bekannte Gesetzeslücke der Vaterschaften schnell zu schließen, durch die Männern wie „Mr. Cash Money“ ein Leben in Saus und Braus auf Kosten deutscher Steuerzahler ermöglicht wird. Die dadurch verursachte „Delegitimierung des Staates“, die Innenministerin Nancy Faeser auf anderen Politikfeldern zu höchstem Eifer veranlasst, scheint in diesem Fall keine erkennbare Auswirkung auf das Regierungshandeln zu haben.

Absurde Schieflage

Dass mit einem System, das sich auf hehre Werte wie „Solidarität“ und die Geschichte des langen Kampfes der Lohnarbeiter um soziale Sicherheit beruft, aber solche Phänomene wie „Mr. Cash Money“ erlaubt, etwas nicht stimmt, liegt eigentlich auf der Hand. Auch jenseits solcher Exzesse kann jeder, der mit halbwegs für die Wirklichkeit geöffneten Augen den deutschen Alltag betrachtet, sehen, dass das Gemeinwesen in einer geradezu absurden Schieflage ist, die den so oft bemühten Wert der „Solidarität“ verhöhnt und auf mittlere bis lange Sicht nur zum Zusammenbruch dieses Umverteilungssystems führen kann:

Die Dauernachrichten über den „Fachkräftemangel“ werden oft lebensweltlich bestätigt durch Handwerker, die einfach nicht zurückrufen, weil sie auf Monate und Jahre ausgebucht sind. Dann liest man, dass dieser Staat zwar in einer fiskalischen Notlage sei und das Bundesverfassungsgericht ihn zum Sparen veranlasst hat, aber ausgerechnet das bei weitem umfangreichste Ressort, nämlich das von Arbeitsminister Hubertus Heil, so gut wie nichts einspart, sodass die Sozialleistungsquote auf höchstem Niveau bei deutlich über 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bleiben wird. Zugleich kann man beim alltäglichen Gang zum Discount-Markt an dortigen Aushängen lesen, dass händeringend „KassiererInnen“ und andere Mitarbeiter gesucht werden. Und auf der Rückfahrt meldet sich in der Werbepause von Spotify dann alle paar Minuten „jobware.de“ mit Arbeitsplatzangeboten aller Art.

Die auch von den Regierenden bestätigte Klage über Arbeitskräftemangel und die für jeden Supermarktbesucher, Radiohörer und Handwerkerkunden sichtbare Omnipräsenz von Arbeitsplatzangeboten geht aber einher mit mehr als 3,971 Millionen „erwerbsfähigen Leistungsberechtigten“ (ELB), die prinzipiell arbeiten könnten und von denen nach Abzug der aus verständlichen Gründen nicht Arbeitenden (zum Beispiel alleinerziehenden Eltern kleiner Kinder oder in Ausbildung Stehenden) noch mehr als eine Million Menschen übrig bleiben, die ohne in einer besonderen Lebenslage zu stecken nicht arbeiten. Zumindest nicht legal.

Und finanziert werden diese Menschen, einschließlich „Mr. Cash Money“, nicht zuletzt von jenen, die als Kassiererinnen, Briefboten, Handwerkergesellen die Jobs machen, die sie selbst lieber nicht annehmen. Das ist die real existierende (Pseudo-)Solidarität im kombinierten Fachkräftemangel-Sozialstaat Deutschland.

Hubertus Heil, den man statt Arbeits- vielleicht eher Umverteilungsminister nennen sollte, hat es trotzdem geschafft, dass an seinem Ressort nicht gespart wird. Und auch die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang und die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi verkünden laut, dass am „Sozialen“ nicht gespart werden dürfe. Sonst gegeb es „Verwerfungen“.

Und der Kanzler ließ über seinen Sprecher harsch mitteilen, dass die jüngste Forderung des Rentenexperten Bernd Raffelhüschen nach einer Nullrunde für Rentner nur belege, „wie weit die Lebenswelt eines Herrn Professors mit den Lebenswirklichkeiten von 20 Millionen Rentnerinnen und Rentnern nicht in Einklang zu bringen“ sei. Manchmal gilt „Follow the Science“ eben doch nicht!

Natürlich gibt es gute Gründe, die Aufrechterhaltung eines gewissen Lebensstandards für Rentner zu verteidigen, die jahrzehntelang in das zu ihrer Zeit noch nicht ganz so schief stehende Sozialsystem eingezahlt haben, um frühere Rentner der Kriegs- und Wiederaufbaugeneration zu finanzieren. Aber umso wichtiger wäre es gerade deswegen, den offenkundigen Schiefstand wieder geradezurücken. Die Bekämpfung von Sozialbetrug und die radikale Absenkung der Versorgungsleistungen für Menschen, die sich angesichts allgegenwärtiger Arbeitsmöglichkeiten selbst helfen könnten, müsste eigentlich erste Priorität jedes ernsthaften Sozialpolitikers sein.

Studien zeigen, was uns erwartet

Eigentlich braucht niemand ökonomische Studien, um die Zukunft des Sozialstaats (und Wirtschaftsstandorts) Deutschland bei einem Weiter-So prophezeien zu können. Aber es gibt sie in jüngerer Zeit vermehrt:

Wer es gerne wissenschaftlich fundiert und mit konkreten Zahlen hat, findet diese zum Beispiel ganz frisch in der „Kipppunkt“-Studie des Ökonomen Christian Hagist von der Otto Beisheim School of Management im Auftrag des Verbandes „Die jungen Unternehmer“. Ganz knapp destilliert: Bleibt das System, wie es ist, muss der Gesamtbeitragssatz für die Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung bis zum Jahr 2050 von heute rund 40,9 Prozent auf mehr als 50 Prozent ansteigen, dann sei wohl ein „Kipppunkt“ erreicht, an dem die Beitragszahler sich den Zahlungen entziehen durch Auswanderung oder Schwarzarbeit. Die „einseitige Aufkündigung des Generationenvertrags durch die junge Generation“ nennt Hagist das.

Und diese Kündigungsbewegung ist ja auch längst schon im Gange: Hunderttausende kehren Deutschland den Rücken – es sind besonders viele leistungsfähige und -willige potentielle Steuerzahler darunter. Die Schieflage zeigt sich hier besonders deutlich: Während nach dem dominierenden Narrativ der regierenden Politiker und des meinungsmachenden Medienmainstreams Zuwanderung die einzige Rettungsperspektive für den Wirtschaftsstandort und Sozialstaat Deutschland sein soll, motiviert das real existierende System (ein Handelsblatt-Kommentator nennt die deutsche Sozialversicherung eine „Abzocke“) potentielle Stützer dieses Systems, abzuwandern. Oder, wenn man weniger qualifiziert oder auswanderungswillig ist, einfach die Seiten zu wechseln. „Mr. Cash Money“ macht vor, wie lukrativ das mit den richtigen Methoden sein kann.

Düstere Fiskal-Bilanz der Zuwanderung

Die Rettung für den deutschen Umverteilungsstaat soll nach allgemein akzeptierter Deutung in der Zuwanderung (von Beitrags- und Steuerzahlern) liegen. Der Verdacht, dass das bis jetzt nicht funktioniert, gehört zu den politisch-medialen Tabus. Aber ab und an wird es dann doch mal gebrochen. Zum Beispiel zuletzt von dem „Herrn Professor“ namens Raffelhüschen in einer Studie „Zur Fiskalischen Bilanz der Zuwanderung“.

Diese Bilanz besteht demnach aus vielen düster-dunkelroten Zahlen, die besonders rot werden, wenn die bisherige Zuwanderungswirklichkeit anhält, aber selbst bei einer deutlichen Erhöhung des Qualifikationsniveaus künftiger Zuwanderer nicht positiv werden. Raffelhüschen fasst seine Szenarien zur Zuwanderung und ihren Auswirkungen auf die „Nachhaltigkeitslücke“ des Sozialstaats mit diesen abschließenden Worten zusammen: „Der Sozialstaat in seiner jetzigen Form ist auf Dauer weder für die in Deutschland lebende Bevölkerung noch für Zuwanderer bezahlbar.“

In der Bild-Zeitung wird er noch etwas plakativer zitiert: „Machen wir weiter wie bisher, sind wir dumm wie Stroh!“ So etwas lassen sich regierende Politiker nicht gerne sagen. Wenn ein „Herr Professor“ derart für schlechte Laune sorgt, legt man die Maxime „Follow the Science!“ ganz schnell zur Seite und macht weiter nach der wirklichen Lieblingsmaxime gegenwärtiger Sozialpolitik: Nach uns die Sintflut!