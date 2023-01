Und Frau Lambrecht sei die wohl peinlichste Fehlbesetzung, die man sich in einem Schlüsselressort vorstellen könne. Dass der Kanzler es dulde, wie diese Verteidigungsministerin stärker an ihrem Amt klebe als jeder Klimaaktivist am Boden, zeige, wie führungsschwach Scholz sei, meinte Söder. Im Übrigen seien die Grünen für ihn das größte Blackout-Risiko der Republik.