Das passiert Markus Söder nur selten. Der stets peinlich genau auf seine Außenwirkung bedachte bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende verliert vor Zeugen die Contenance. Am Rande der Herbstklausur der Landtagsfraktion im Kloster Banz knöpfte er sich kürzlich einen altgedienten Fernsehreporter vor und maßregelte ihn sichtlich erregt wegen eines kleinen Berichts im Frühstücksfernsehen. In dem Beitrag hatte es nur einige zart-kritische Äußerungen am Söder-Kurs aus der CSU gegeben, was den Parteichef bereits auf die Palme brachte.

Warum liegen die Nerven blank? In einem Jahr wird in Bayern gewählt. Landtagswahlen sind immer Schicksalswahlen für die CSU, denn nur, wenn sie die Macht im Freistaat verteidigt, kann sie ihre Sonderrolle im deutschen Parteiensystem halten. Die Zeiten von automatischen „50-plus-X“-Triumphen der CSU sind zwar längst dahin, aber nichts spricht im Moment dafür, dass ab Herbst 2023 an den Christsozialen vorbei regiert werden könnte.