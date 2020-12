Herr Jaschke, der Verfassungsschutz Baden-Württemberg wird die „Querdenken“-Bewegung beobachten. Ist „Querdenken“ gefährlich?

„Querdenken“ entwickelt sich in eine gefährliche Richtung. Bei der Gründung im April war es eine Bewegung von in der Tat besorgten Bürgern, denen es um die Abwehr von Eingriffen in ihre Grundrechte ging, die in ihren Augen nicht nötig waren. Mittlerweile entwickelt sich „Querdenken“ immer mehr zu einem Magneten für die rechtsextremistische Szene. Das macht „Querdenken“ gefährlich.