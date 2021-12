Die Polizei ist an diesem 29. Dezember 2021 mit über 1000 Beamten im Einsatz, um illegale Proteste gegen die Corona-Maßnahmen und eine gesetzliche Impfpflicht zu verhindern, die als sogenannte „Spaziergänge“ getarnt sind. Der Freistaat hat also ordentlich aufgefahren. Erinnerungen werden wach an die G20-Proteste in Hamburg, bei denen der Autor dieser Zeilen als Journalist vor Ort war. Vor allem, als plötzlich ein Helikopter am Himmel kreist und das auch die kommenden Stunden tun wird.