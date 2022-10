Der Bauherr Lindner hat sich den Kredit bei der BBBank besorgt, einem genossenschaftlichen Institut in Karlsruhe. Das lag einerseits nahe. Denn der FDP-Politiker hatte bei der Bank schon öfters Vorträge gehalten; man kannte sich also. Das Geld bekam er zu „absolut marktüblichen Konditionen“, wie Lindners Anwalt betont. Dafür, dass die Bank zu Lasten ihrer Eigentümer, also der Genossenschaftsmitglieder, Lindner etwas geschenkt haben könnte, gibt es keinerlei Belege. Das spielt aber keine Rolle, wenn der Spiegel einen Skandal entdeckt zu haben glaubt. Dafür reicht die Vermutung beziehungsweise Unterstellung.