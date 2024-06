Die Vertraulichkeit von Kommunikation genießt in Deutschland den Rang eines Verfassungsprinzips. Und auch wenn Artikel 10 GG in heutigen Ohren klingen mag, als hätten sich die Mütter und Väter des Grundgesetzes mit der Beschränkung des staatlichen Zugriffs auf die Kommunikation an Postkutschenfahrer und Briefkastenomas gewandt, so hat die Formulierung im Kern nichts an Aktualität verloren: Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich, heißt es in Absatz 1 des zehnten Grundgesetzartikels.

Nun werden Briefe nur noch selten verschickt, und das Fräulein vom Amt hat ihre Vermittlungstätigkeit wohl auch längst eingestellt. Unzählige Rechtsgelehrte und Professoren haben sich daher in den zurückliegenden Jahrzehnten Gedanken dazu gemacht, was das Post- und Fernmeldegeheimnis im Zeitalter von E-Mail, Smartphone und Social Media bedeuten könnte. Gilt etwa eine auf einem Mailserver hinterlegte E-Mail noch als laufende Kommunikation, die unter das konventionelle Fernmeldegeheimnis fällt, oder ist die Kommunikation schon bei der Zwischenspeicherung durch den Serveranbieter abgeschlossen? Fragen wie diese haben in der Vergangenheit nicht nur das Bundesverfassungsgericht beschäftigt, sie haben auch in der Politik immer wieder zu neuen Irritationen und Grübeleien – besonders aber zu neuen Begehrlichkeiten geführt.