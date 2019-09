Charles M. Huber

Herr Huber, Sie sind aus der CDU ausgetreten. Was hatte Sie einst dazu bewogen, der Partei beizutreten?

In eine konservative Partei einzutreten, lag nicht unwesentlich auch daran, dass es sehr viele, sehr konservative und ältere Fans der Serie „Der Alte“ gab. Damals merkte ich, dass eben nicht alle älteren und konservativen Leute per se Ressentiments gegen Menschen anderer Hautfarbe haben. Ich fand es wichtig, das Bild von Menschen anderer Hautfarbe und Herkunft von der konservativen Seite her zu verändern.

Warum nicht die SPD oder die Grünen?

Ich wollte mir nicht unterstellen lassen, quasi der Quoten-Schwarze sein. Dies wäre geschehen, wenn ich in eine Partei eingetreten wäre, welche eher ein multikulturelles Profil hat. Das ist eine spezielle und häufig praktizierte Form der Diskriminierung. Man will damit ausdrücken: Der kann erstmal nix. Der ist einfach erstmal nur schwarz. Mit dem Eintritt in die CDU, das darf ich so sagen, bin ich einigen Neidern zuvorgekommen.

