Nicht regieren, das ist für die CDU wirklich eine Qual. Damit die Partei nicht in Depression verfällt, müht sich Carsten Linnemann redlich ab. „Ach, kommt schon, nun machen Sie mal mit“, ruft der stellvertretende Vorsitzende den Parteimitgliedern in der ausgebuchten Halle Münsterland zu. „Was sind unsere Werte?“, fragt er. „Los!“ Die Teilnehmer der CDU-Regionalkonferenz müssen nun Begriffe auf ihren Geräten eintippen, die erscheinen dann an der Stirnwand auf dem großen Monitor. Zögerlich entsteht auf diese Weise eine sogenannte „Wortwolke“ an der Wand. „Christentum“, der Begriff kommt als Erstes. Auf Münster ist doch noch Verlass. Dann „Vielfalt“ und „Nächstenliebe“. So soll es sein. „Sehr gut“, ruft der Parteimotivator Linnemann in den Saal, er scheint fürs Erste zufrieden zu sein.

Vor fast anderthalb Jahren musste die CDU das Kanzleramt räumen. Nach 16 Jahren war Angela Merkel Geschichte – und mit ihr verlor die Kanzlerpartei ihren Dreh- und Angelpunkt. Immer wieder wurde die Partei als Kanzlerwahlverein verspottet, in Wahrheit muss man sich diesen Verein als einen halbwegs zufriedenen Haufen vorstellen. Trotz Frust mit „Mutti“, trotz Ärger mit Koalitionspartnern, auch trotz aller Reibereien: Im Kern ist die CDU mit Freude Kanzlerwahlverein. Und deswegen läuft sie dann mehr oder weniger orientierungslos durch die Gegend, wenn sie mal kurzzeitig nicht das Kanzleramt besetzt. Nun also: eine Partei auf der Suche nach Halt.