CSU und CDU Die Entfremdung

In Bad Windsheim ist die christsoziale Welt noch in Ordnung: Ein sonniger Samstagmorgen Anfang Juli in der mittelfränkischen Provinz, vor dem Kongresszentrum des romantischen Städtchens tummeln sich die Leute. Der CSU-Bezirksverband hat zum Parteitag geladen. Auf dem Weg in die Halle haben sich einige Demonstranten platziert. Wer glaubt, sie würden gegen Horst Seehofers Migrationsplan protestieren, der die Republik seit Wochen in Atem hält, sieht sich getäuscht. Es handelt sich um Mitglieder des Vereins Direktversicherungsgeschädigte e.V., ihre Forderung: „Sofortiger Stopp der Zwangsabgabe auf Direktversicherungen“. Entwarnung.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, gleichzeitig Bezirksvorsitzender der mittelfränkischen CSU, hält die Eröffnungsrede. Es geht um die Landtagswahl im Oktober, Herrmann spricht von einer „Riesenherausforderung“ und malt im nächsten Atemzug die Erfolge des Freistaats in den schillerndsten Farben: boomende Wirtschaft, moderne Infrastruktur, engagierte Bildungspolitik. Nicht zu vergessen die niedrigste Arbeitslosenquote und die geringste Kriminalität in ganz Deutschland. Gegen Mittag dann der Höhepunkt des Parteitags: Zu Marschmusik vom Band zieht Ministerpräsident Markus Söder in die Halle ein. Gut gelaunt steigt er auf die Bühne und brennt in der folgenden halben Stunde ein regelrechtes Feuerwerk ab.

