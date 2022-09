Laut Politbarometer halten die Deutschen diese drei Themenkomplexe für die derzeit wichtigsten: „Kosten/Preise/Löhne“, „Energiewende/Umwelt-/Klimaschutz“, „Russland/Ukraine/Krieg“. Wer da vom CDU-Parteitag in Hannover Antworten erwartet hatte, hat sie bekommen. Die CDU würde, wenn sie an der Regierung wäre, den Preis für den Grundbedarf an Strom und Gas niedrig halten, dem unteren Einkommensdrittel mit 1000 Euro zusätzlich helfen, die Kernkraftwerke länger am Netz lassen und der Ukraine 100 Schützenpanzer vom Typ Marder liefern.

So besehen war die Union am Freitag und Samstag nahe bei den Menschen. Sie hat aber auch Antworten auf Fragen gegeben, die außerhalb der Partei so gut wie niemand gestellt hat. Dazu zählen das Ja zur Frauenquote, die Forderung nach der „tatsächlichen Gleichstellung von Mann und Frau“ und schließlich das Plädoyer für ein „soziales Pflichtjahr“ für junge Menschen.