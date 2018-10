So gesehen, ist die Aufforderung des SPD-Generalsekretärs Lars Klingbeil, die CDU möge auf ihrem bevorstehenden Bundesparteitag einen Beschluss fassen, der jede Zusammenarbeit mit der AfD verbietet, ein taktisch wohlkalkulierter Schachzug.

Die Einladung zum Giftanschlag kam allerdings von der CDU selbst. Es war Christian Hartmann, seines Zeichens neu gewählter Fraktionschef der CDU in Sachsen, der das Fass aufmachte und in einem Interview mit dem MDR eine künftige Koalition mit den AfD nicht ausschloss. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer reagierte umgehend, ebenso wie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, der vor einem politischen Selbstmord warnte.